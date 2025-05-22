鄭文燦出庭搬出蔡英文為己辯護　稱未違法

鄭文燦今日上午到桃園地院出庭。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園5月22日電（記者 盧誠輝）民進黨籍前海基會董事長鄭文燦桃園市長任內土地開發案涉貪，去年8月遭檢方以貪污等罪起訴，求刑12年。桃園地方法院今日上午開庭勘驗鄭於市長任內有關市府召開會議記錄檔案。鄭在庭訊中特別搬出蔡英文為自己辯護強調，當時市府是站在監督立場加以協助，並未違法指示。



桃園地院今日勘驗2016年12月13日的桃園市政府內部會議紀錄錄音檔，釐清相關爭點。因這當時桃市府的內部會議紀錄，被桃園地檢署檢察官認定是鄭文燦涉案的關鍵證據，勘驗結果將影響日後檢辯攻防與判決結果，因此格外重要。



鄭文燦在庭訊時也為自己辯護表示，該會議源起“變更林口特定區計劃第四次通盤檢討”華亞重劃會陳情，而2016年12月美光科技加強投資台灣開幕典禮時，蔡英文出席時也當面要他協助美光尋求土地。



鄭文燦指出，2016年12月13日的桃園市政府內部會議，市府僅站在監督立場加以協助，該案直接受理的窗口也是“內政部”，且他在會議也提到，9.12公頃農業區的變更，需全部所有權人同意，並未違法指示。



桃園地院今日經過約2小時的勘驗，只勘驗了2017年1月6日的桃園市政府內部會議紀錄錄音檔，審判長孫立婷諭知6月17日和7月15日下午再開庭繼續勘驗錄音檔。