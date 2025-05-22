鄭文燦案開庭檢辯激烈攻防2小時　火藥味濃

桃園地檢署主任檢察官呂象吾（左後）、檢察官陳嘉義（前1）、邱健盛（前2）與陳寧君（右後）。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園5月22日電（記者 盧誠輝）民進黨籍前海基會董事長鄭文燦因桃園市長任內土地開發案涉貪，去年8月遭檢方以貪污等罪起訴，求刑12年。桃園地方法院今日上午開庭勘驗鄭於市長任內有關市府召開會議記錄檔案。檢辯在勘驗過程唇槍舌戰，雙方激烈攻防近2小時，最後審判長諭知6月17日再開庭繼續勘驗錄音檔。



桃園地院今日勘驗2016年12月13日的桃園市政府內部會議紀錄錄音檔，釐清相關爭點。因這當時桃市府的內部會議紀錄，被桃園地檢署檢察官認定是鄭文燦涉案的關鍵證據，勘驗結果將影響日後檢辯攻防與判決結果，因此格外重要。



鄭文燦由王牌律師團錢建榮、鍾維翰與何祖舜擔任辯護律師，桃園地檢署則由主任檢察官呂象吾、公訴組檢察官邱健盛與陳寧君擔任公訴檢察官應戰。



在勘驗錄音檔過程中，由鄭文燦的律師何祖舜率先發難質疑檢方，檢方勘驗筆錄僅記載鄭文燦、廖俊松、廖力廷等3名被告的發言，卻未見市府其他出席重要局處長的發言，檢方顯然有重大瑕疵，試圖誤導法官。



鄭文燦的律師鍾維翰也批評，他完全無法認同檢方起訴的結論，該場會議明明有許多公務員參與，但卻被檢方刻意誤導成密室會議，抹去市府多位公務人員出席發言紀錄，令人遺憾。鄭的另一名律師蘇建榮則強調，鄭文燦在會議中已經明確表達，該變更案在法律上可能無法通過，檢方卻未列入起訴內容，令人相當不解。