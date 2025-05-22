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陸委會：樂見兩岸熱心人士傳話　有助互動
http://www.CRNTT.com   2025-05-22 18:44:58


陸委會副主委梁文傑。（中評社　鄭羿菲攝）
　　中評社台北5月22日電（記者　鄭羿菲）海基會董事長吳豐山昨日在立法院爆料，指“兩岸傳話管道暢通”，陸委會主委邱垂正則說“兩岸之間不能有密室協商，也沒有授權傳話”。陸委會副主委梁文傑22日卻表示，有“立委”或民間人士熱心傳話，屬於正常範圍，這也並非密室，我們認為這有助兩邊互動，都樂見。

　　陸委會22日下午召開例行記者會，由陸委會副主委兼發言人梁文傑回應媒體相關提問。 


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