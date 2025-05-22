新台幣再走升　“央行”出手守住30元大關

台“中央銀行”。（中評社 資料照） 中評社台北5月22日電／新台幣強漲模式再啟，受美元走弱、美元指數下探99.49價位影響，新台幣22日上午盤一度強升1.55角，來到30.003元，下午盤開出後，一度升抵30.001元價位。“央行”力守30元防線，終場升值8.8分，收在30.07元。



新台幣兌美元開盤交易區間為30.001元至30.11元。今日以30.11元開出，升值4.8分，一度強升至30.001元價位。



新台幣再度強升引發關注，美國銀行（BofA）最新預測指出，新台幣兌美元匯率將持續升值，預估將從目前的30元於年底升值到28.8元，明年持續走升到27.6元，理由是中美關稅談判將取得進展及特朗普推動弱勢美元政策。



對於美國銀行預測新台幣今明兩年的升值趨勢，巴克萊與高盛也釋出類似看法，認為亞洲貨幣未來將有升值空間。美銀指出，隨著美國和其他國家達成貿易協議的前景好轉，加上談判內容可能涉及匯率，預計新台幣和韓元匯率會進一步走強。



《路透》披露，為緩解台幣升值壓力，多家大型出口商上週起就接獲“央行”電話，希望每日賣匯量從原來的2000萬美元降至1500萬美元左右，這形同每日賣匯額砍25%。而且，“央行”除關切“超級”大型科技業，也涵蓋傳統及大型科技廠商。