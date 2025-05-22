燃煤燒太大、補助被砍　盧秀燕北上衝院會

台中市長盧秀燕。（中評社 資料照) 中評社台北5月22日電／中國國民黨籍台中市長盧秀燕22日親自出席“行政院會”，是六都唯一親自出席的縣市首長。針對核電停役後導致中火燃煤發電量大增，她呼籲中央妥善規畫能源調度，避免以民眾健康換取供電穩定。另對“行政院”統刪“中央”給地方的一般性補助款，她也強調一般性補助款是法定預算，統刪地方預算，會讓外界誤以為，“中央”是否將預算被刪減的不滿，轉移到地方政府與民眾身上。



根據《中時新聞網》報導，盧秀燕說，過去市府與“中央”密切合作推動減煤，讓中火燃煤量從每年1600萬公噸降至1200萬公噸，近期卻發現中火9部燃煤機組有全面啟用、火力全開的狀況，她強調，中部地區民眾多年強烈要求燃煤機組屆期應“拆除”，而非只是“除役”，就是為防止偷燒行為再次發生。近日興達電廠就是在操作許可證到期卻重啟運轉，證實地方疑慮。



此外，盧秀燕也說，目前氣候尚未進入酷暑高峰期，若現階段即出現燃煤飆升情況，未來幾個月恐將雪上加霜，呼籲中央應提出具體調度方案。



另，針對“行政院”統刪“中央”給地方的一般性補助款，盧秀燕於會中指出，地方一般性補助款是法定預算，不得任意刪減，“中央”總預算突破3兆元為歷史新高，今年預算即使經刪減仍為史上最高。



此外，地方一般性補助款用在教育、社福及基礎建設等，是民眾最需要的預算，統刪地方預算，會讓外界誤以為，“中央”是否將預算被刪減的不滿，轉移到地方政府與民眾身上。“立法院”修正通過“財劃法”，“行政院”應依法行政，雖為聲請“釋憲”期間，仍應先按法律執行，待“憲法”訴訟結果再行調整。



盧秀燕強調，地方政府面對議會刪減預算，不會請“中央部會”或“行政院”協助處理；“行政院”面對“國會”，也不宜讓外界誤會是對地方政府出氣。尤其一般性的地方補助款有法律保障，希望“行政院”務必依法行事。