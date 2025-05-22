台4月失業率3.32%　續創25年同月最低

失業人數及失業率。（照片：台“主計總處”提供） 中評社台北5月22日電／台“主計總處”22日公布4月失業率3.32%、續創25年同月最低，較3月下降0.03個百分點；經季節調整後，4月失業率為3.36%，與上月持平。台“主計總處”表示，目前勞動市場穩定，對等關稅影響對勞動市場仍不明顯，但“勞動部”公布減班休息人數略增加，後續將密切關注；若無意外，預料5月失業率應會下降。



“主計總處”表示，根據調查，4月就業人數為1160.5萬人，月減5千人、年增2.6萬人；1-4月就業人數平均1161.3萬人、年增3.3萬人。4月失業人數則為39.9萬人，月減4千人，其中初次尋職失業者減少2千人，因工作場所業務緊縮或歇業及對原有工作不滿意而失業者各減1千人。



按年齡層觀察，4月15至19歲失業率8.15%、20至24歲11.3%，多為初次尋職，處職場調適階段，因此失業率較高；隨著工作逐漸穩定，失業率呈下降，25至29歲失業率為5.69%，30至34歲為3.4%。



至於勞動力低度運用指標，4月4周失業人數為40.4萬人、月減6千人；工時不足就業人數為11.6萬人、月增3千人；潛在勞動力人數為12.7萬人、月減4千人。