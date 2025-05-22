繳無陸籍證明6月到期　陸委會：未考慮展延

陸委會副主委梁文傑。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北5月22日電（記者 鄭羿菲）“賴政府”近期要求大約1.3萬名在台定居的原陸籍人士補件“喪失原籍證明”，但有逾8千人還未繳交，恐在6月30日後遭除籍。陸委會副主委梁文傑22日表示，很多文件還在兩岸旅行路途上，進度還是比較樂觀，目前並未考慮延期。



梁文傑稱，他要提醒部分陸配，不要認為自己什麼都不做，到最後測試政府的決心，這是不必要的，我們給方便的門，有條件可以具結、可以申請延後，但若什麼都不做，屆時拿不出文件，又要政府網開一面，這比較困難。