張善政強硬　桃園不移蔣銅像、不改中正路名

桃園市長張善政。(中評社) 中評社桃園5月22日電／台“內政部”宣布委外研擬全台中正路改名政策，還要移除蔣介石銅像，並點名桃園等縣市進度慢。中國國民黨籍桃園市長張善政22日答詢時強硬表態，慈湖將維持現在做法，中正路也沒打算異動。他並稱讚台中市長盧秀燕說“賴政府”“吃飽太閒”是大家心聲，強調桃園市府立場堅定。



根據《中時新聞網》報導，國民黨籍桃園市議員楊朝偉說，施政不分藍綠，桃園也不需要對立和意識形態，形式主義的轉型正義無助社會和解共生。他以近日“中央”提及兩蔣園區要改名，要刪除“謁靈”、“陵寢”用語統一改稱營區為例，甚至取消衛兵交接，直指前市長鄭文燦任內都不會發生，為什麼桃園一換國民黨執政“中央”就要下令改名，強調慈湖已是觀光景點，市府投入非常多經費如水舞、夜間活動吸引觀光客，對地方是好事，也能串連大溪慈湖一日遊景點，斥“賴政府”製造對立，把框架框死。



張善政對此表示，民進黨“立委”在“立院”質詢衍生，“國防部”也有請市府一起開會，桃園當場表態基於觀光的吸引力，希望維持現在做法，會議上“國防部”並無結論。



觀旅局代理局長王麗娟也補充，儀隊表演已是慈湖景點不可或缺一部分，會中也有表達慈湖1年旅遊人口有300萬人，慈湖周邊也達40萬人，“國防部”還在納入研議中。



楊朝偉也提到中正路跟中正國小改名問題，直言這屬於地方自治，上任市長鄭文燦也曾評估中正路改名，不但要花很多經費，戶籍、身分證、土地都要更改，勞民傷財非常不便，拜託“賴政府”找正事來做，讓市民過好日子，不要盡搞些雞毛蒜皮事情，“難道每換一次‘總統’或領導人就要改一次地名嗎？”



張善政說，“桃園市政府沒有打算去更動！”中正路改名會造成很大的困擾，所有居住在沿線的民眾身份證、很多郵寄地址都要更改，“這改下去不得了！”因此他認為不要更動，這麼多年來大家已經叫習慣了，沒有必要在這個時間點去改名，“盧秀燕市長講了一句話我就不再重複，但她的回應也是我們的心聲！”強調市府立場非常清楚，沒有要更動。