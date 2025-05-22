民進黨主導大罷免抓到了　藍：蔡其昌建議的

國民黨22日舉行記者會，抨擊賴清德是大罷免幕後影舞者。（國民黨提供） 中評社台北5月22日電／民進黨台北市議員洪健益日前在政論節目爆料，身兼民進黨主席的賴清德常跟罷免領銜人開會。民進黨否認，洪健益事後也道歉稱口誤，仍引起討論。中國國民黨22日舉行記者會，抨擊賴清德是大惡罷幕後的影舞者。國民黨智庫副執行長凌濤爆料，早在去年6月25號，綠營議員團隊就召開會議，尋找罷免案的領銜人，開會記錄甚至寫下“蔡其昌（綠委）建議”等文字，證實綠營主導大罷免。



凌濤強調，早在去年6月25號，綠營議員團隊就召開會議，尋找罷免案的領銜人，開始啟動仇恨罷免。相關會議記錄中還驚見“蔡其昌建議：律師團開放共用”等文字，呼籲蔡其昌儘快出來面對外界質疑。



國民黨副發言人鄧凱勛表示，賴清德520說要增加朝野對話，話音剛落就來查國民黨黨工，甚至這位黨工已癌症末期，早上剛在北部接受化療，馬上被帶到屏東調查，檢調還要求提出醫師證明，才可能不用長途跋涉，執法如此冷血毫無人性。



鄧凱勛指出，民進黨北市議員洪健益說，賴清德常跟罷免領銜人開會，民進黨都光速切割否認。國民黨智庫副執行長凌濤強調，洪健益道歉口誤後，公信力已經降到0“受到民進黨中央的壓力把話吞回去”？



凌濤指出，除了賴清德之外，民進黨各地的“立委”與議員都介入罷藍委行動。在台中，民進黨議員早就參與罷免國民黨“立委”羅廷瑋，依據罷團內部會議資訊，民進黨議員助理與選舉時期的助理都參與內部會議，根本是主導惡罷的元兇。這些罷免團體聲稱自己是公民團體，說政黨沒介入，都是謊言。



此外，凌濤質疑，惡罷團體還設計罷免募款巧門，會計帳戶疑似涉及違法募款，強調志工募款需求需要有確切的內賬記錄，難道這些罷團小金庫檢調不查？許多罷團非常有錢，一面看板的租金等費用加起來要好幾萬，檢調卻完全不查錢的來源，因為擔心查到民進黨身上。



台北市藍議員柳采葳表示，賴清德講話不能永遠只會說“有人說什麼”、“社會有聲音”，然後從頭到尾不敢扛、也不敢講清楚自己在幹嘛。事實上賴清德才是幕後最大劇本師，前面推人出征、後面裝無辜，這不是領導。賴清德搞鬥爭還不敢認帳，只會當影武者，把所有政治髒活外包給“假公民團體”，人民選的是“總統”，不是縮頭烏龜，更不是政治鬥爭大戲的編劇。



柳采葳強調，賴清德說“國政”繁忙不能出席世壯運，原來是忙著見罷免團體、忙著跟前聯電董事長曹興誠開小房間會議。洪健益一句“常常開會”，讓整個“賴政府”的真面目曝光。