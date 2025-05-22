曾潛逃24天　前綠委陳啓昱聲請交保遭駁

陳啟昱。（中評社 資料照） 中評社台北5月22日電／台南地檢署偵辦台鹽綠能公司光電弊案，今年2月起訴5人，其中在押的前民進黨籍“立委”、台鹽綠能前董事長陳啓昱等3人聲請具保，台南地方法院今天駁回。另裁定陳啓昱等3人自5月27日起延押2個月。



涉光電弊案的陳啓昱去年10月被台南地檢署聲押，台南地方法院裁定無保請回後，曾潛逃24天，11月才由律師陪同到案。



陳啟昱曾任民進黨中執委、台鹽實業公司董事長、“立法委員”、高雄縣議員、民進黨高雄市黨部主委及中執委，陳菊任高雄市長時，曾延攬他任副市長，被視為菊系人馬。



台南地院今天指出，陳啓昱、台鹽綠能前總經理蘇坤煌、鴻暉國際公司負責人蘇俊仁羈押原因仍存在，且無從以其他強制處分代替羈押，有繼續羈押必要性，駁回具保停止羈押聲請。



此外，台南地院同時裁定陳啓昱、蘇坤煌、蘇俊仁自5月27日起延長羈押2個月，並禁止接見、通信。



南檢偵辦台鹽綠能公司光電弊案，2月27日起訴陳啓昱等5人，因陳啓昱否認犯行，具體求刑12年；蘇坤煌求刑10年；台鹽綠能郭姓前副總經理、蘇俊仁、晁暘開發公司及偉珵開發公司戴姓負責人等3人建請量處適當之刑。



全案移審後，台南地院2月28日裁定陳啓昱、蘇坤煌及蘇俊仁等3人羈押禁見，迄今仍在押；台鹽綠能郭姓前副總經理、晁暘開發公司及偉珵開發公司戴姓負責人各以新台幣300萬元交保，限制住居及出境、出海，且以科技設備監控。