黃偉哲稱台南補助款被砍最多　藍白始作俑者

台南市長黃偉哲。（照片：黃偉哲臉書） 中評社台南5月22日電／“行政院”統刪給地方政府的一般性補助款25%，引發地方強烈反彈。民進黨籍台南市長黃偉哲22日偕同台南市政府主計處、財稅局召開記者會，說明未來因應作為。黃偉哲嚴厲譴責始作俑者是“立法院”藍白“立委”，台南人均少2800元，是六都最多，“補少砍多”對台南是雙重傷害，在人事費不能刪、福利不能減下，建設勢必將大幅減少，新案一律不考慮推動。



黃偉哲指出，“中央”對地方除了一般性補助還有計劃型補助，台南除了一般性補助款遭砍51.68億元，加上今年統籌分配稅款前4個月補助缺短23.75億元，“補助少、砍得多”，對市政建設及民政福祉有很大衝擊與影響。台南市從189.18億元被迫刪除到約137.51億元左右。



黃偉哲說，台南人蒙受巨大負面影響，全台也成為藍白亂刪除預算的犧牲品，“巧婦難為無米之炊”，一般性補助款是用於必要且重要支出，“立法院”藍白“立委”迫使“行政院”刪減總預算，就是迫使地方政府對“必要的支出”打折。



台南市政府主計處長李錫東表示，下半年預算須做大幅度調整與控管，將朝5方向撙節開支，包括各機關下半年度預算通案控管30%、人員遇缺不補；通盤檢討目前尚未發包工程，包括農水路改善工程、區域排水整治及改善工程、新闢道路、全民運動館、老舊工業區更新改善工程及市場新整建工程等，暫緩發包不予執行。



此外，補助農漁會、產業團體、體育活動、文化及藝文團隊等控管40%；全面檢討各項活動規模；撙節非法定支出及控管未具效益的非必要支出。



台南市政府財稅局長李建賢表示，地方政府72%財源仰賴“中央”補助，依照今年已編列好的預算來看，南市府8月仍可維持正常支出，但9月可能就會資金缺口，因此提出多項作為也是減緩缺口提前出現，一旦缺口出現就要向銀行融借，另也不排除發行公債取得財源。



李建賢說，“中央”刪減對地方補助，短期對地方的影響雖然看不出來，但長期而言一定會感受到衝擊。他也提到，台南公共債務從縣市合併之初的1007億元，到黃偉哲接任的663億元，好不容易上個月降到394億元，降得這麼辛苦，未來負擔增加，負債額度勢必會再增加。