高雄雙罷劫志工又遭檢調約談　連署進度落後

罷免綠委許智傑領銜人朱磊22日下午在內惟黃昏市場擺攤連署收件。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄5月22日電（記者 蔣繼平）推動罷免民進黨“立委”黃捷及許智傑的團體“高雄雙罷劫”涉幽靈連署案，22日又有多名志工被檢調帶走約談，志工遭約談後返回已有人表達不願再投入罷免，人手不足又有寒蟬效應，原本目標5月底要連署各3萬5千份僅達一半左右，連署進度不順利。對此，高雄雙罷劫強調罷免行動不會屈服、不會放棄，也希望更多人幫忙連署。



高雄檢調持續偵辦發動罷免綠委許智傑、黃捷的高雄雙罷劫總部涉偽造文書、違反個資法等案，高雄雙罷劫負責人徐尚賢被檢方聲押超過一個月，許智傑領銜人朱磊新台幣15萬元交保，檢調22日一早再傳5名雙罷劫志工，釐清兩人所涉案情，但並未回應偵辦進度。



針對志工被約談情況，朱磊表示，截至22日傍晚被傳訊的5名志工當中，已有2人返回，不過其中1人表明不願再參與罷免活動，擔心“寒蟬效應”持續擴大，讓連署行動更加困難。他批，司法干預連署，直指最大受益者為黃捷與許智傑，不要用偷偷摸摸手段打壓民意。



由於臨時人手不足，高雄雙罷劫22日下午原本規劃6個連署點，只縮減到只剩2個，分別是家樂福愛河店與內惟黃昏市場，鳳山總部仍持續收件。國民黨發言人李明璇傍晚前也帶志工前往內惟黃昏市場支援連署行動，幫忙街講持續募集連署書。



對於罷免綠委許智傑、黃捷二階連署收件截止日期為6月14日，高雄雙罷劫總部目標5月底連署3萬5千份。針對目前收件進度，朱磊表示大概只連署到目標中位數，最後只剩3周多的時間，呼籲趕快來填寫連署書，也希望有更多人來幫忙。