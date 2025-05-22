柯文哲出庭感嘆　到現在還是不知發生啥事

民眾黨前主席柯文哲還押。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月22日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨前主席柯文哲涉京華城案已被羈押近9個月，22日再出庭。今傳喚證人、前台北市都發局長林洲民交互詰問，柯文哲最後發言時強調，京案是經層層會議把關，結果卸任台北市長2年後說他違法？那真是“中華民國”危機，他到現在還是不知道發生什麼事。



台北地方法院22日傳喚證人前台北市都市發展局長林洲民交互詰問。前台北市長柯文哲律師質問檢方證人、前都發局長林洲民，“柯市長有沒有強迫你做行政處分給容積？”林洲民說，“都發局沒有抗命，柯當然沒有強迫”。



柯文哲聆聽完林洲民與台北地檢署檢察官、5名被告委任辯護律師一整天的詰問後，柯文哲陳述意見表示，他難以想像，京華城案經過都委會、都審會，學者專家諮詢會議，專案小組會議，還有一堆公務員，特别是他任内，像都委會這種重要會議，都是全程錄音錄影，結果他卸任2年後說他違法？那真是“中華民國”危機。



柯文哲說，他實在是很Shock（英文：震驚），其他縣市有像他台北市這麼詳細把所有會議紀錄全部都公開透明、上網公布嗎？他自己都會問到底What's happen？（英文：發生什麼事）。柯文哲委任辯護律師鄭深元補充說明，柯文哲最終都有聽取、相信、仰賴林洲民、前台北市副市長林欽榮的專業意見，也沒指示過京華城案。



林洲民回應，他要告訴柯文哲，以韌性城市貢獻、智慧城市貢獻、宜居城市貢獻3項名詞給予京華城容積獎勵是荒謬、杜撰，“中華民國”都市計劃史不能接受，他有生之年不想再看到這3個詞，若這變成通案、整個台北市都更會變怎樣？柯文哲說要用行政處分時，都委會都反對，那柯為何還接受京華城陳情？他雖當時在檢察官面前說違法，如今認可有《都市計劃法》24條、只是說說服力還太薄弱了，因此都委會仍認為不可。柯問發生什麼事？他也想問到底發生什麼事？現在台北市都發局變成非常惡劣環境，都發局公務員都待不下去，他懷疑還是有人在揣摩上意？不得而知，他無法理解此決策過程。



同案被告威京集團主席沈慶京說，他被關到看守所後已退化很多，懇請審判長針對指控他行賄1500萬元新台幣給柯文哲部分，他要傳證人。

