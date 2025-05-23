張亞中：賴520談話是徹底去中的政治宣示

孫文學校總校長張亞中接受中評社訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月23日電（記者 張嘉文）針對賴清德520就職周年談話，孫文學校總校長張亞中向中評社表示，這是一篇“徹底去中國”的政治宣示，表面刻意迴避中國大陸，並不是克制，實則是在進一步固化對抗、推進對內肅清，將台灣引向一條與現實脫節、風險叢生的路線。



張亞中指出，過去一年賴政府的執政邏輯，已讓台灣陷入五重危機“能源錯亂、經濟空轉、兩岸對抗、社會分裂、國安恐懼”，這些危機不是天災人禍，而是意識形態主導下的政策選擇造成的。



張亞中強調，賴清德表面不提中國大陸，實則處處針對中國大陸；表面談民主韌性，實則壓制異己；表面談全球佈局，實則戰略自殘，賴所展示的，並非能引領台灣穩健前行，而是將政治幻覺凌駕於現實之上的領導者。



張亞中21日召開記者會宣布參選中國國民黨主席，希望為兩岸和平開啟一道曙光。他在會後接受中評社訪問，分析賴清德就職周年談話釋出的訊號。



張亞中說，賴清德的整篇演說未見“中國”2字，外界大多解讀賴是因為美國壓力所致，但他卻認為，賴清德是藉此要表達中國大陸不再存在於台灣的視野與命運之中，是一種意識形態的扭曲與政治操弄的極致，是一種將對岸視為“外國”、“敵國”的政治操作，對內則是進入“準宣戰”階段的動員預備，整體路線與現實完全脫節。



張亞中表示，賴清德作為“雙少數”執政（得票未過半、“國會”未過半），本應展現更多包容與穩健的態度，卻選擇在周年演說中將兩岸議題全盤消失，連基本的“和平、對話”字眼都未見蹤影，這已不是克制，而是戰略性地抹除中國大陸於台灣內部政治語言中的存在。



張亞中認為，賴清德不再以“兩岸”視角談論對大陸的關係，而是直接跳到“民主夥伴”、“全球供應鏈”與“印太安全架構”，這樣的論述方式，實質上將兩岸關係邊緣化，企圖用全球論述掩蓋地緣現實。