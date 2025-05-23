台遊艇業關稅衝擊第一排　龔俊豪憂停滯

嘉信遊艇總經理龔俊豪。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄5月23日電（記者 蔣繼平）台灣遊艇製造全球排名第四，“遊艇王國”美譽，但因以外銷為主，美國又是主要市場，美國關稅政策讓遊艇產業成為海嘯第一排。嘉信遊艇總經理龔俊豪接受中評社訪問表示，關稅讓買家觀望，訂單停掉、出貨延遲，台幣升值後也造成匯差，恐無利潤，都是嚴重影響。外銷可能沒有競爭優勢，內銷也可能不好賣，他不禁嘆一句“現在遊艇廠還蠻可憐的”，並認為遊艇產業可能會先停滯。



台灣遊艇產業以外銷為主，占比高達95%以上，其中美國是主要的出口市場。根據台灣遊艇公會資料，台灣遊艇出口最高峰是2008年的出口值3.23億美元，在2010年外銷金額觸及1.44億美元的低點之後，才逐步回升，直到2024年的2.97億美元，抵達歷史次高的位置。



另外，台灣遊艇2024年外銷76艘，整體外銷遊艇船型，仍以80呎豪華遊艇以上居多，占比達60%到70%。



位在高雄的嘉信遊艇成立逾40年，客戶遍布美、歐、亞、澳各洲。針對關稅與匯率的衝擊，龔俊豪表示，這兩個都是很嚴重，目前觀察期的10%關稅，買家需要會付更多錢來買一艘船，所以會有一些遲疑，變成會有一段時間的等待，買家的觀念都還在舊價格上，可能要延遲個一到兩年才會熟悉加上新關稅後的新價格。



匯率升值的部分，龔俊豪表示，這也是一個打擊，因為遊艇外銷美國以美金計價，兌台幣原是33元、32元，升值後變成只換到新台幣29、30元。匯率升值加上關稅調高，所有遊艇廠都很嚴重。



一般預定今年完工的遊艇大都是2023年到2024年接到的訂單。龔俊豪表示，今年的訂單都停掉了，包括現在生產的也都延遲出貨，因為不知道關稅後面會怎麼漲，但也不知道這種等待到底是對還不對？後面是10%再加多少關稅不知道，所以大家現在都在賭，連開發計劃、開模具、新案子都已經先停了。

