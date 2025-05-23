中評關注：鄭文燦6次出庭心情轉折有玄機

鄭文燦22日到桃園地院第6次出庭。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園5月23日電（記者 盧誠輝）民進黨籍前海基會董事長鄭文燦因桃園市長任內土地開發案涉貪，去年8月遭檢方以貪污等罪起訴，求刑12年。桃園地方法院從去年12月開始審理鄭案至今已開過6次庭，鄭的情緒也從剛開始的委屈、向媒體訴苦到面露笑容大談瘦身秘訣，顯得對官司越來越有把握。



鄭文燦去年7月11日遭收押禁見，8月28日以新台幣2800萬元交保，瘦了一大圈。經過近4個月休養，直到去年12月19日才又再次現身首次出庭，當時鄭雖然剪了頭髮，但看起來卻更瘦了些，且面容仍有些許憔悴。面對過去熟識記者關心怎瘦了？鄭僅說“都在為案情忙碌，可見我有多委屈”。



鄭文燦雖從一審首次出庭開始，就變更律師陣容，找來曾任士林地檢署重案組主任檢察官的律師何祖舜、原北檢兼駐廉政署檢察官的律師鍾維翰加入律師團隊，前3次開庭都未佔上風。鄭1月14日第3次開庭短暫休庭期間，向旁聽的媒體大吐苦水，批評檢方起訴他根本是斷章取義。



2月24日第4次開庭時，鄭文燦又再次更換律師陣容，把曾擔任過桃園地院法官且長期配合的御用律師陳永來更替，換上曾擔任“最高法院”法官的律師錢建榮加入，鄭的王牌律師團才正式成形。錢首次出庭登場辯護也立即給當時的受命法官廖奕淳下馬威，以侵害辯護權為由，當庭提出聲明異議。



由於當時檢辯雙方激烈攻防的爭點始終聚焦在鄭案監聽譯文的證據能力，鄭文燦的律師團一直希望能爭取2到3個月的審閱期來確定監聽譯文的正確性後再繼續開庭，但卻始終遭合議庭駁回。後來受命法官廖奕淳卻突然因病請長假，導致原本3月18日要開的第5次庭期延到4月17日才再次開庭，並直到5月22日才又重新開始勘驗鄭案相關會議記錄錄音檔，剛好符合鄭的律師團需求，有充分時間可以準備。



鄭案更換法官也是一波三折，最早在鄭文燦被起訴後的合議庭審判長原為江德民，但江卻突然在去年10月因病住院並請長假1年直到退休。後來受命法官廖奕淳接手審理近5個月後，也同樣因病住院請長假1年，最後才改由審判長孫立婷繼續審理此案。



鄭文燦在22日第6次出庭時，則一改過去全程不發一語就進出法院的態度，除會回應媒體問候外，等候開庭前也和律師團有說有笑，結束庭訊步出法庭時，甚至還露出久違的笑臉，搭車離去前更首次停下腳步和媒體分享瘦身秘訣，好心情完全藏不住。