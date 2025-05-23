賴清德緩和兩岸？包宗和：要看“台獨黨綱”

包宗和受訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北5月23日電（記者 黃筱筠）賴清德520就職周年談話減少兩岸篇幅，也未見尖銳用語，賴可能調整兩岸論述？台灣大學前副校長、政治學系名譽教授包宗和接受中評社訪問分析，賴的兩岸論述要調整不容易，“廢除‘台獨黨綱’是一個很重要指標”，很重要一步。民進黨是“台獨”政黨，“台獨黨綱”廢不廢除是一個重要指標，但目前看不出調整跡象。



包宗和，台灣大學政治學系國際關係組學士、政治大學外交研究所碩士、美國密西根大學政治學碩士、德州大學奧斯汀校區政治學博士。歷任“監察委員”、陸委會諮詢委員、國統會研究委員，台灣大學副校長、政治系主任、政治研究所所長、社會科學院院長。



包宗和認為，賴清德520談話幾乎沒有談到兩岸關係，大家很訝異。可能是賴個人主觀認知，或是美方壓力。因為目前兩岸情勢非常嚴峻，賴再講兩岸應該與過去不會有太大差別，那就是對大陸挑釁、刺激意味濃厚，會使兩岸關係更糟糕、更惡化。不提是避免情勢繼續惡化，背後可能有美方壓力。



他指出，中美關稅談判後有90天緩衝期，雙方要繼續談判，中美需要談判解決的氛圍，貿易戰持續下去是兩敗俱傷，美方不希望節外生枝。至於賴清德可不可能調整兩岸政策，難度很高。



他進一步分析，第一，賴清德意識形態並沒有改；第二，賴對支持者與選民要有所交代，賴在黨內要調整不容易。如果兩岸論述要改，身為黨主席的賴清德，可以先更改“台獨黨綱”，“台獨黨綱”沒有更改，兩岸論述就沒有改變。



包宗和說，賴清德兩岸論述要調整，需要有動作，要進一步論述，讓大陸能夠接受。廢除“台獨黨綱”是一個很重要指標，是很重要一步，民進黨是“台獨”政黨，“台獨黨綱”廢不廢除，是一個重要指標，但目前看不出調整跡象。