包宗和：美方目前說法是不統不獨、維持現狀

包宗和。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北5月23日電（記者 黃筱筠）最近美國在台協會（AIT）提到希望兩岸能透過對話，以和平且是“雙方人民”都能接受的方式解決。台灣大學前副校長、政治學系名譽教授包宗和接受中評社訪問解讀說，不只是AIT，之前美國務院網站也有類似的話，態度與過去確實有不同。美國認為不能忽視中國大陸民眾想法，如果只有台灣民意決定，兩岸情勢可能會失控。這種說法就是不統、不獨，維持兩岸現狀。



包宗和，台灣大學政治學系國際關係組學士、政治大學外交研究所碩士、美國密西根大學政治學碩士、德州大學奧斯汀校區政治學博士。歷任“監察委員”、陸委會諮詢委員、國統會研究委員，台灣大學副校長、政治系主任、政治研究所所長、社會科學院院長。



AIT日前提過相關言論，台北辦事處長谷立言20日接受專訪再度表示，美國在兩岸關係上的目標向來是維持台海和平與安全，反對任何透過武力或脅迫手段改變台海或台灣現狀的行為，美國希望兩岸能透過對話，以和平且是雙方人民都能接受的方式解決相關議題。



美方態度是兩岸問題需要兩岸人民共同解決，但民進黨《台灣前途決議文》是主張2300台灣人決定未來，美國的態度與過去有轉變？



包宗和指出，不只是AIT，之前美國務院網站也有類似的話，美方態度與過去確實有不同。美國認為不能忽視中國大陸民眾想法，如果只有台灣民意決定，那兩岸情勢可能會失控。美國希望兩岸關係掌握在可控制範圍內，美方不只一次這樣重申，兩岸問題未來要由兩岸共同解決，只有台灣民眾解決，也不符合現況，因為大陸不排除武統。



他表示，如果只有台灣人民決定，那就是拒絕統一。台灣民眾主張統一是少數，這個答案很清楚，就是刺激大陸和平統一沒希望，兩岸局勢可能失控。美國目前並不希望看到兩岸失控，所以美方認為，兩岸未來由兩岸雙方人民共同決定，這對台灣有一定程度保障，但也尊重大陸人民，這種說法就是不統、不獨。