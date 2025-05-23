卡關？顧立雄：台潛艦海鯤號海測沒時間點

台海鯤號潛艦。(台船提供資料照 ) 中評社台北5月23日電／台自造海鯤號潛艦原預計12日要進行首次海上測試（SAT）。但有知情人士透露，因目前仍在泊港測試（HAT）最後階段，海測時間點尚無法確定。外界相當關心確切的時間點。對此，台“國防部長”顧立雄表示，“沒有時間點”，達到安全條件才能出海。



《中央社》5月9日曾報導，海鯤艦原定4月海測，但尚未進行。知情人士表示，海鯤艦近期將進行海上測試，較有可能開始海測的時間點落在5月底或6月初之間。而顧立雄最新說法是“沒有時間點”。



顧立雄在接受《中央社》專訪時透露，團隊都相當辛苦且不斷加班努力，但達到安全條件才能出海。目前海鯤號仍在泊港測試中，確認安全無虞後才會進行海測，“所以沒有設下時間點”。



針對量產艦的規劃及構型，顧立雄說明，將採“2、3、2”批次方式籌建，後續艦會依原型艦測試經驗與使用者回饋等，朝操作便利性、自動化系統整合、靜音降噪、主輔裝備管理系統及艙內空間配置等5大面向精進設計，以提升後續艦的作戰效能與維保效益。



至於戰鬥系統，顧立雄指出，目前海鯤原型艦與劍龍級艦的性能提升，均採同一美系戰鬥管理系統，具整合偵蒐目獲與決策分析功能，以及強化水下防禦與打擊能力，為美國、澳洲等國現役潛艦使用，後續艦也會採用相同系統並精進系統整合效能，除配備MK－48重型魚雷武器外，將籌獲潛射反艦飛彈，以確保潛艦戰力與國際先進技術接軌。