中火拚命燒　台中居民怨鼻過敏、喉嚨癢

地方憂心台中火力發電廠火力全開，龍井區里長聯誼會21日向中火提出4訴求。（龍井區里長聯誼會提供） 中評社台北5月23日電／核電歸零後，台中火力發電廠近日遭質疑火力全開，雖然台中市空品仍在良好和普通間浮動。但鄰近的大肚區不少居民喊鼻子、喉嚨乾癢，轟“無法接受火力全開”。龍井區里長聯誼會向台電提出“核三廠2號機停機後，中火不會增加燃煤用量”等4訴求，要求逐年下降燃煤比例。台電再度強調，新燃氣機組1號機預計年底加入供電行列，既有部分燃煤機組也將對應拆除及轉為備用，請地方放心。



根據《中時新聞網》報導，核三廠2號機17日停機後，中火發電狀況引發不少民眾在網路社群討論，民眾留言表示“鼻子過敏變嚴重”、“眼睛容易癢、不舒服”。住在鄰近大肚區的居民分享，他長期戴隱形眼鏡，過去每到春季與空汙季眼睛會癢，家人則有鼻子過敏問題。近幾天非空汙季，但自中火火力全開，明顯感到鼻子不舒服、喉嚨乾癢。謝姓居民則抨擊，中火拚命燒，犧牲民眾健康以維持全台供電穩定，令人無法接受。



龍井區里長聯誼會長張文慶、副會長劉克俊及總幹事陳耀墩21日向中火廠長湯榮清提出地方4個訴求，包括：核三廠2號機停機後中火不會增加燃煤用量、今年燃煤用量不超過去年、燃氣機組今年7月試運轉後依計劃逐年下降用煤量、明年1號燃氣機組正式商轉後，會依承諾規畫拆除1、2號燃煤機組，持續監督台中電廠。

