黃國昌：“主權基金”為何髮夾彎　賴須說明

民眾黨團總召黃國昌。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北5月23日電（記者 鄭羿菲）賴清德日前宣布成立“主權基金”，但“國發會”4個月前書面報告仍認為，沒必要成立“主權基金”。台灣民眾黨主席黃國昌23日表示，賴清德與“行政院長”卓榮泰應向民眾說清楚為何髮夾彎，他不願意去預測，因為到底有哪些人參與討論，聽說連央行、“財政部”統統都沒有參與，顯然是民進黨高層少數的人就做這個決定。



中國國民黨籍“立委”鄭正鈐日前質詢時指出，根據今年1月15日“國發會”“主權財富基金規劃進度”，“國發會”認為不需要“主權基金”，但在“行政院秘書長”龔明鑫與“經濟部長”郭智輝日前才去美國參加“選擇美國投資高峰會”後，立刻就髮夾彎，距離報告才4個月。鄭質疑，是為了配合美國再次偉大？



台灣民眾黨“立法院”黨團23日召開“中央濫編預算不知檢討，竟刪地方、懲罰人民！”記者會，民眾黨團總召黃國昌、副總召張啟楷、幹事長陳昭姿、民眾黨宜蘭縣黨部主委陳琬惠出席。



黃國昌表示，成立“主權基金”這件事要髮夾彎也不是不行，但總要向民眾講清楚要幹嘛，說清楚財源從哪來？怎麼確保可以有效管理？如何確保“立法院”與公民社會能有效監督？這三點是民眾黨的立場。

