“中選會”能沒收兩公投？黃國昌批不要沒底線

民眾黨團總召黃國昌。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北5月23日電（記者 鄭羿菲）“立法院”通過反廢死、核三重啟公投案，“中選會”近日將召開委員會處理。台灣民眾黨主席黃國昌23日提醒“中選會主委”李進勇，這位子擺明是酬庸，但不要連底線都沒有，不要自居民主太上皇，什麼題目能公投、什麼題目不能公投，不是“中選會”可以決定的。



台灣民眾黨“立法院”黨團23日召開“中央濫編預算不知檢討，竟刪地方、懲罰人民！”記者會，民眾黨團總召黃國昌、副總召張啟楷、幹事長陳昭姿、民眾黨宜蘭縣黨部主委陳琬惠出席。



黃國昌表示，台灣在推動公民投票法改革的道路上，不要忘了我們已刪除公投審議委員會，因為以前民進黨推動公投民主時，痛罵公投審議委員會自居為太上皇，什麼可以公投、什麼不能公投，審議委員會說了算，忘了人民才是主人，當時公投審議委員會駁回ECFA公投這件事，時任民進黨主席蔡英文出來痛批。



黃國昌說，他只想提醒“中選會”，雖然“中選會”的主委這位子擺明是酬庸的，就因為李進勇非常綠，但不要連底線都沒有了，不要忘了台灣當初為什麼廢止公投審議委員會，請“中選會”不要自居為民主太上皇，也希望“中選會”其他的委員要發揮一定的道德良知，不要掌握實權後，配合民進黨政權胡搞瞎搞，什麼違法亂紀的事情都幹得出來。