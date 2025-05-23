綠杯葛反戒嚴公投　國民黨：無法823投票

“立法院”院會。（中評社 資料照) 中評社台北5月23日電／中國國民黨力推“反戒嚴”、“反廢死”兩公投案，但國民黨“立法院”黨團今天表示，因民進黨團於院會以冗長發言杯葛審查，議事進程受到延宕，以致於“反戒嚴”公投和民眾黨團的“移轉投票”公投，未在法定最後送件日前，於“立法院”表決通過，無法在今年8月23日交付全民公投。



國民黨團表示，為了守護“中華民國”、捍衛台灣民主價值，國民黨團提出了“反廢死”和“反戒嚴”二項公投，民眾黨團提出了“核電延役”、“移轉投票”二項公投，在民進黨的議事杯葛下，國民黨及民眾黨兩黨團共同努力下仍然通過了國民黨團的“反廢死公投”，以及民眾黨團的“核電延役公投”，預定將在8月23日投票。



惟因民進黨團於院會以冗長發言杯葛審查，議事進程受到延宕，以致於“反戒嚴公投”和“移轉投票公投”，未在法定最後送件日前，於“立法院”表決通過，無法在今年8月23日交付全民公投。



國民黨團指出，對於民進黨害怕人民、害怕公投的作法，深感遺憾。雖然，“反戒嚴公投”和“移轉投票公投”提案趕不上今年的公投，但我們仍會透過“國會”的把關，不讓賴清德效法韓國的尹錫悅大搞戒嚴，一定全力守護台灣民主及中道價值。