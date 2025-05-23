張啟楷：北市被砍38億吳思瑤還叫好　太錯亂

民眾黨團副總召張啓楷。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北5月23日電（記者 鄭羿菲）“行政院”統刪地方政府一般性補助款25%，引發地方反彈。民進黨籍“立委”吳思瑤稱，這應驗台灣民眾黨主席黃國昌所稱“預算一定刪到人民有感”。民眾黨籍“立委”張啟楷23日批評，吳思瑤不僅是“吳造謠”，還是“吳混亂”，中央砍台北市的補助款，吳竟還在鼓掌叫好，這都是妳的選區預算耶，妳怎麼跟選民交代？



張啟楷表示，卓榮泰砍了台北市的一般補助款高達新台幣37.9億元，砍的就是吳思瑤選區選民要的教育費用、社會福利預算、基礎建設經費，砍了台北市民最需要的預算，吳思瑤竟然還鼓掌叫好？這是多麼錯亂的一件事，竟然還甩鍋說是“立法院”造成的，刪地方政府補助款不就是“行政院”動手的嗎？



台灣民眾黨“立法院”黨團23日召開“中央濫編預算不知檢討，竟刪地方、懲罰人民！”記者會，民眾黨團總召黃國昌、副總召張啟楷、幹事長陳昭姿、民眾黨宜蘭縣黨部主委陳琬惠出席。



黃國昌批評，民進黨不僅違法亂紀，還敢做不敢當，吳思瑤竟然可以甩鍋給在野黨，有人說吳思瑤的綽號叫“吳造謠”，顯然不是浪得虛名，“行政院長”卓榮泰砍地方政府補助款，砍到民進黨非常爽，這就是民進黨的嘴臉。



張啟楷說，冤有頭、債有主，欺負台灣人民、欺負台北市民、欺負吳思瑤選舉選民的，就是民進黨、就是卓榮泰。拜託媒體去問一下吳造謠、吳混亂，要怎麼跟選民交代？贊成選區預算被砍掉嗎？