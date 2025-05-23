助推台中新社菇　韓國瑜自嘲腦袋像香菇

韓國瑜（中）自嘲自己腦袋像香菇。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月23日電（記者 張穎齊）中國國民黨籍“立法院副院長”江啟臣請到台中市新社區農會23日在“立院”舉辦“台中市新社區優質香菇評鑑暨台中市裝飾藝術花卉跨區行銷活動”，國民黨籍“立法院長”韓國瑜、黨團總召傅崐萁等大批藍委都出席。韓國瑜自嘲自己腦袋像香菇，並開玩笑說很久不見的傅崐萁“最近羞於見人”，大家一起推廣新社香菇。



活動現場與會的有韓國瑜、江啟臣、傅崐萁、無黨籍“立委”高金素梅、台中市“立委”楊瓊瓔、廖偉翔、黃健豪及大批藍委、綠委何欣純、林俊憲、農糧署副署長陳啟榮等。



韓國瑜開場致詞表示，他很高興來協助推廣台中市新社香菇，因他腦袋就像香菇，引發全場哈哈大笑。韓說，全台有6成香菇產於新社，香菇可幫助胃腸消化、補氣、延年益壽，全球吃素第一是印度，第二就是台灣，有300萬人吃素，很仰賴香菇。



韓國瑜說，台東“立委”協助鬼頭刀漁民來“立院”行銷，台灣鬼頭刀佔全世界10分之1，上週則是南投“立委”行銷咖啡、巧克力。今天是台中新社來到政治中心“立院”行銷，欣見“立委”們幫助該選區的地方產業來“立院”推廣，全台熱賣。



韓國瑜致詞過程中，傅崐萁也到場，韓國瑜則大開傅崐萁玩笑說“最近羞於見人的傅總召也來了”！逗笑傅崐萁及全場所有人。眾人當場大啖水蜜桃、聞香菇、拿文心蘭合影，韓國瑜、江啟臣等人也參觀了一下香菇評鑑展，濃濃的香菇味充斥“立院”。