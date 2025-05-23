國民黨11人在押、93人遭約談　陳玉珍轟

左起新北市議員江宜臻、藍委陳玉珍。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月23日電（記者 張穎齊）中國國民黨新北市黨部3區黨部22日再度遭到搜索約談。中國國民黨籍“立委”陳玉珍今日在黨團記者會上砲轟，賴清德口口聲聲說要朝野和解，根本是假的。



根據國民黨統計各縣市黨部約談、羈押人數，目前中央黨部有1人、台北市黨部已有主委黃呂錦茹等6人、新北市黨部12人、基隆市黨部4人、台中市黨部8人，且另外有24人收到下週要到市調處約談的通知，台南市黨部20人、屏東縣黨部3人、宜蘭縣黨部13人，另也有一人收到下週要到調查站約談的通知，嘉義縣1人，合計已有93人被約談，其中13人被羈押，目前仍有11人還在押。



國民黨“立法院”黨團23日召開“司法追殺無底限 朝野和解攏係假！”記者會，與會者有陳玉珍、國民黨籍新北市議員江宜臻。



陳玉珍一開場就問“三立、年代壹電視、民視、鏡傳媒等綠媒來了沒？”並說今天記者會與媒體也是息息相關，司法追殺、迫害藍白後，下一個就是媒體、民進黨內派系異己、人民。綠媒也逃不了，若不夠效忠賴清德的話，民進黨團總召柯建銘一樣說下波就是整肅媒體。



陳玉珍指出，賴清德520就職周年才剛說要朝野團結、一致對外，豈料22日就去搜索、約談新北市3區黨部黨工，且約談的不只是罷免民進黨籍新北市“立委”選區的黨工，連國民黨籍新北市“立委”洪孟楷、張智倫的選區黨工也全數被約談。照理說，選舉罷免期間不該讓司法介入，現在不停的用羈押、恐嚇，而對過去罷免國民黨籍前高雄市長韓國瑜的連署，高雄地檢署卻統統沒調查、沒約談，呼籲賴清德別當偽君子。



陳玉珍說，賴清德說朝野和解攏係假（閩南語：都是假），司法追殺無底線，清算完藍白後，就是媒體、還有民進黨內不同於賴清德新潮流的派系，包括民進黨籍高雄“立委”林岱樺、台南“立委”陳亭妃等，還有潛在的人，再來下一波就是對人民。現在已產生寒蟬效應，國民黨支持者都很害怕，綠色恐怖已形成，請大家還是要投下不同意罷免，否則台灣命運走向專制獨裁。

