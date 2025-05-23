桃園被刪20億補助款　張善政：調整輕重緩急

桃園市長張善政今日到桃園市議會備詢。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園5月23日電（記者 盧誠輝）近日“行政院”宣布大砍各縣市一般性補助款，桃園由新台幣75.43億元刪減為54.82億元，短收約20.6億元。中國國民黨籍桃園市長張善政今日議會答詢時表示，這20億元對桃園來講不是小錢，他會檢討各項補助專案的輕重緩急來進行相關因應。



桃園市議會今日舉行第3屆第5次定期會第34次會議市政總質詢，張善政率領桃園市政府各局處首長到場備詢。民進黨籍桃園市議員李宗豪質詢時指出，一般性補助款因財劃法修正的關係，導致桃園市有約20億元的補助款被刪除，是否會因此影響桃園的建設與福利？有無針對財務缺口預作準備？



張善政提到，這20億元的刪減幅度約佔桃園是一般性補助款的27%，刪減原因並非是統籌分配款的變化，而是因為“立法院”刪減“中央政府”預算，其中一部分需要“行政院”自行調整，而“行政院”的做法就是把這些被刪減的預算全部都灌到各縣市的一般性補助款。



張善政強調，20億對桃園來講不是小錢，但他看到其他縣市的刪減金額比桃園更高，所以他會依照各項補助專案的輕重緩急，來檢討各項工程案的進度，如果今年不會動支到相關預算，就會把它編到明年的預算來因應，不同的補助專案有不同的做法，市府會進行相關檢討。