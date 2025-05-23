藍委：台中人肺癌飆升　非核家園變肺咳家園

“國人要健康，拒絕中火燃煤增量”記者會。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月23日電（記者 張嘉文）台灣5月18日起進入非核家園，台中火力發電廠發電量卻遽增50%。中國國民黨台中“立委”羅廷瑋和廖偉翔今天偕同民團召開記者會，質疑政府試圖隱匿中火用煤數據，掩蓋真相。強調非核家園正式啟動，現實卻是中火幾乎全面開機，轉而成為“肺咳家園”，政府能源政策完全失控。



羅廷瑋、廖偉翔和民眾黨“立法院”黨團副總召張啟楷，以及氣候先鋒者聯盟發起人、台電基層員工楊家法今日在“立法院”召開“國人要健康，拒絕中火燃煤增量”記者會。



楊家法表示，現行能源結構下，核能退場後的電力缺口仍主要由火力發電填補，導致空污問題再度加劇。他以連續數日的實際數據指出，自5月17日核電退場後，全台夜間火力占比一路飆升，每到夜晚，太陽能無法供電，全台火力機組幾乎全面啟動，火力發電占比飆破99%，5月19日凌晨火力發電甚至高達104%。“這樣的情況，說穿了，就是在用肺發電。”



楊家法提及，現行能源政策邏輯混亂，原本應可用天然氣機組，因為被其他綠電塞住無法併網，迫使對空氣污染更嚴重的燃煤機組上場，甚至打著“備用”的名義去引用“緊急備用”霸王條款，完全不用管操作許可，更背離政府所宣示的“非核減煤”目標。



羅廷瑋指出，昨天質詢“經濟部長”郭智輝時，郭認了中火是“火力全開”，在此之前，郭智輝還聲稱火力發電佔比衹有84%，夜間為87%，但根據數據，火力發電佔比其實高達99%至102%，每天都超標，與郭智輝先前聲稱的84%明顯不符。

