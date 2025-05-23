嚇！又有78歲老翁開車撞出租車再衝民宅

高雄78歲張姓老翁駕駛賓士車擦撞計程車後，撞進民宅。（照片：前鎮分局提供） 中評社高雄5月23日電／高雄市前鎮區鎮東街23日上午10時許發生車禍，1輛賓士S－Class高級轎車與計程車碰撞後，衝入路旁的民宅內，賓士78歲張姓駕駛與54歲莊姓計程車司機都平安無事，但原本安坐在屋內的一名73歲老太太，被突然撞進來的車子嚇到，還被飛濺的物品砸傷，所幸也沒有大礙。



前鎮分局前往處理時3人均表示不用送醫，初步分析肇事原因為張男轉彎時機過慢，駛入來車道造成事故，詳細事故責任仍待交通大隊進一步研判。



日前在新北市三峽發起一起駕駛人開車衝校門口放學人群，導致3死12傷意外，肇事駕駛也是78歲老翁。台官方近日已在檢討高齡駕駛的管理議題。



媒體報導，張姓老翁所駕賓士車沿鎮東一街行駛，正要右轉進入鎮東街時，疑似時機掌握太慢開過頭才打方向盤，後方也要右轉的小黃反應不及，於是撞到賓士車右後方，2台車都失控轉向右側民居方向，賓士車更是直接撞進房子的一樓，警方獲報到場後對2位駕駛酒測，確認都沒有酒駕。



2名司機都表示自己沒有受傷，現場還有一位老太太，原本好好端坐在屋內，卻眼睜睜看著車子撞進來，還好只是被撞飛的雜物波及，人被嚇倒但不需要送醫。陳姓屋主無奈表示，人在家中坐禍從天上來，看看未來修復賠償怎麼談。