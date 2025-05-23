日方遊說奏效　台公告開放進口日全齡牛肉

台“衛福部”食藥署22日公告修正“日本牛肉及其產品之進口規定”，即日開放全牛齡牛肉進口。（照片：台食藥署網站） 中評社台北5月23日電／在日本大力遊說下，民進黨政府拍板，台“衛生福利部”食品藥物管理署22日公告修正“日本牛肉及其產品之進口規定”，即日起取消30個月齡以下牛肉產品才能進口的限制，開放全牛齡牛肉進口。



台灣與日本2024年雙邊貿易總額為722.97億美元，對日貿易逆差高達206.13億美元。台灣是日本牛肉主要出口地之一。



台灣在2003年禁止疫區國家輸入牛肉，其中包括美國、加拿大、日本，台灣在2017年有條件解封日本牛肉輸台，且陸續在2021年、2023年放寬美國、加拿大的全牛齡牛肉進口，但對日本牛肉仍要求30月齡以下。



食藥署今年3月4日預告修正“日本牛肉及其產品之進口規定”草案，修正要點包括牛肉及其產品輸入台灣應符合的條件等，預告期60天。隨預告在5月5日期滿，昨天公布修正“日本牛肉及其產品之進口規定”，並自即日生效。



對於日本牛肉風險，食藥署長姜至剛曾說明，食藥署針對開放全牛齡日牛，食安風險分析的審查過程非常完整，除了書面審查外，分別在2019年、2020年、2021年前後召開3次專家會議，2022年10月食藥署也跟專家赴日實地查廠。



姜至剛強調，相關風險評估與實地查廠報告，早已全部發布在食藥署網站，公開透明。經風險評估分析換算，每1億5000萬人口食用，僅1人有曝露風險。



姜至剛指出，台灣牛肉9成是進口，日本牛肉只占1.4%，而日本最後1例狂牛症是在2009年，已是15年前，世界動物衛生組織（WOAH）認定日本為風險可忽略國家，所有牛齡、部位皆安全，均可貿易。食藥署的風險評估是把所有風險因子都考量，才決定開放。



根據食藥署統計進口牛肉占比，2023年報驗前3大來源國，分別為美國占38%、巴拉圭26.6%、澳洲18.6%，日本排第6名。



此外，食藥署表示，若疑似或證實為牛海綿狀腦病（狂牛症）病例牛隻，或已證實牛海綿狀腦病病例的同世代牛隻，其製成的牛肉與相關產品，絕對不得輸入，會用最嚴格標準守護食安。