台上市櫃公司協會調查　憂美關稅傷全球經濟

左起上市櫃公司協會創辦人施明豪、榮譽理事長蔡榮騰、政治大學國關中心兼任研究員陳德昇、華信統領企管總經理袁明仁。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北5月23日電（記者 鄭羿菲）台灣上市櫃公司協會今天發表2025上市櫃企業家對特朗普“對等關稅”政策的影響預期調查，報告顯示，80%的企業預期“對等關稅”政策對台灣經濟產生不利影響，近6成企業認為新台幣匯率會升值，呼籲政府積極談判降低關稅。同時台灣企業亦積極採取各種應對策略，破解“關稅”“匯率”雙重壓力。



台灣上市櫃公司協會23日召開特朗普“對等關稅”政策的影響預期調查發布會，上市櫃公司協會創辦人施明豪、榮譽理事長蔡榮騰、政治大學國關中心兼任研究員陳德昇、華信統領企管總經理袁明仁出席。



針對對等關稅衝擊，企業建議政府提供協助9大協助，包括：1.加強對等關稅的談判，2.低利貸款，3.提高內需，4.增加營運資金專案提供，5.出口補助，6.增加對海外投資的直接實質協助，7.放寬企業可雇用外勞名額，8.避免銀行收銀根，9.投資抵減從寬認定，10.降低營所稅稅率。



本次調查結果歸納出“六大趨勢、五個關鍵數據、四個洞見、三大對策”，可為企業及政府提供決策參考，應對全球貿易環境的挑戰，提供企業破解關稅、匯率雙重壓力所採取的各種因應措施及避險策略之參考，增強台灣企業的應變能力。



六大趨勢包括，市場多元化與供應鏈重組、自動化與技術升級、投資美國、新台幣匯率升值、關稅成本轉嫁而非自行吸收、積極破解“關稅”“匯率”雙重壓力。



五個關鍵數據則有，經濟負面預期（84.4%）、全球經濟擔憂（84.4%）、談判結果預期：對美國與全球談判結果不看好（81%），預期美國與中國談判結果在今年Q3～Q4達成（61.7%），預期美國與台灣談判結果在今年Q3～Q4達成（68%）、關稅稅率影響預期：台灣最終關稅稅率可能落在15%～20%（40%），有將近6成（59.1%）認為此一關稅稅率對企業影響很大，最後是匯率影響預期：美台對等關稅談判，認為對台灣影響最大的政策是要求新台幣匯率升值（72%）；認為美國可能要求台灣新台幣匯率升值（97.8%）；認為一年內新台幣會升值到28～30元（不含）之間（近6成）。

