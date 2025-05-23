朝野僵局怎解？王金平：只能呼籲彼此節制

王金平以榮譽教授的身分到東海大學講課。（中評社 方敬為攝） 中評社台中5月23日電（記者 方敬為）中國國民黨籍前“立法院長”王金平今天以榮譽教授的身分到東海大學講課，被問到近期朝野對立及大罷免行動如何解套？他受訪表示，現在講什麼都不對，只能呼籲彼此節制、尊重，讓事件繼續走完。王金平分享過去他主持“立法院”的經驗，相當講究立法、行政分際，互不侵害，做到這件事，朝野就不至於因為有不同意見，而造成衝突。



東海大學政治學系23日邀請王金平以榮譽教授的身分到校講課，王金平以“國會管理演繹”為題分享其主持“立法院”的經驗。



針對近期朝野對立及大罷免行動，王金平受訪表示，現在要挽回整個進行中的事情，大概也不容易，所以只能希望大家互相尊重，理性面對，走完這些衝突，希望未來大家還是朝著讓社會彌合、團結，漸漸化解朝野對立的方向努力。目前東講也不對，西講也不對，就只能希望各方節制、尊重，讓目前的僵局漸漸走完。



對於“行政院”刪減地方一般性補助款，王金平認為，本來財政收支劃分法是有機會重新調整，朝野可以談如何修法，這樣應該是比較實際的做法，可惜已經2、3個月了，都沒有談，這次“行政院”再加此戲碼，不曉得影響會多大，各縣市長當然會反映出來。昨天台中市長盧秀燕也已經相當程度的反映了地方想法，他也希望行政部門再重新思考一下，是否要再修正。



至於賴清德受訪提及王金平過去主持院會很公道，是在刻意與跟現任“立法院長”韓國瑜比較？王金平說，不曉得賴是什麼心意，不過，當黨團朝野協商的主持人，總要有自己的是非判斷，他過去講究行政權與立法權要做好分際，當時但凡有自己的感受或看法，但若某個提案有侵犯到行政權，他就會勸阻提案人要改為“建議案”，基本上建議案使否做得到、要不要做，是行政部門的事，所以讓他們自己去評估就好了，沒有強制性。



王金平說，但如果變成主決議的話，就有強制的立場在。賴清德的說法，他無法評論，大家笑一笑就好，反正當時他主持“立法院”，講究行政、立法分際，立法不要侵犯到行政，行政也不要專擅，否則他也會講話。只要分際清楚，那麼朝野就不至於因為有不同意見，而造成衝突。