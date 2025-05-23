王金平：支持盧秀燕選國民黨主席

王金平受訪。（中評社 方敬為攝） 中評社台中5月23日電（記者 方敬為）中國國民黨籍前“立法院長”王金平今天以榮譽教授的身分到東海大學講課，適逢國民黨主席改選年，外界關注是否與黨籍台中市長盧秀燕見面，支持盧選黨主席？王金平說，他今天不會與盧秀燕會面，不過他先前就表態支持盧選黨主席，並透露，宣布參選黨魁的孫文學校校長張亞中有來拜會，他很尊重張校長，不過也表明，若盧秀燕要選，會出面支持盧。



東海大學政治學系23日邀請王金平以榮譽教授的身分到校講課，王金平以“國會管理演繹”為題分享其主持“立法院”的經驗。



王金平表示，他上回教書已是60年前的事了，60年後很可貴能再次執起教鞭，他並笑稱，“當然現在沒有鞭啦！”很高興能夠有這個機會再到教室來，站在黑板前面講課，今天主要講的是，他管理“立法院”的經驗談，在17年的“立法院院長”生涯當中，是如何來管理“立法院”，經驗分享提供給大家參考。



被問到來台中是否與盧秀燕見面？支持盧秀燕選黨主席？王金平說，他這次沒有要見盧市長，並透露，昨天孫文學校張亞中教授宣布參選國民黨主席，有前來拜訪，他當然給予尊重，但是也很明確的告訴張亞中，他已表明要支持盧秀燕選黨主席，如果盧要選的話，“我是支持她的”，他跟張亞中講得很明確，而且很清楚。