台灣4成企業預估：美關稅可能15%到20%

左起上市櫃公司協會創辦人施明豪、榮譽理事長蔡榮騰、政治大學國關中心兼任研究員陳德昇、華信統領企管總經理袁明仁。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北5月23日電（記者 鄭羿菲）美國總統特朗普4月2日宣布對台課徵32%關稅，後又宣佈暫緩90天。台灣上市櫃公司協會23日發布台灣企業調查，逾百家上市櫃企業填寫問券，有4成認為台灣最終關稅可能落在15%到20%，並有近6成企業認為新台幣將升值到28元到30元之間，少部分企業認為新台幣會升值到25元到28元。



台灣上市櫃公司協會23日召開特朗普“對等關稅”政策的影響預期調查發布會，上市櫃公司協會創辦人施明豪、榮譽理事長蔡榮騰、政治大學國關中心兼任研究員陳德昇、華信統領企管總經理袁明仁出席。



蔡榮騰表示，這份問券調查有台灣逾百家上市上櫃企業董事長或總經理親自填寫，包括台哥大、貿聯、富邦等，填寫問券具有一定的公信力。



陳德昇說，特朗普上任後，以美國的國家利益優先，在經濟層面上特別重視現實主義，但也更強調經濟上的民族主義，因此再讓美國再次偉大結合必須保障美國霸權，提出關稅政策，對台灣、中美台關係或地緣政治都會產生結構性影響。



袁明仁表示，台商或企業掌握三個觀念，一是以不變應萬變、二是變變變、三是危機處理。若每天跟著特朗普的改變變更企業佈局，鐵定完蛋，但現在有些要變，如90天的緩衝期帶來了趕工期，但需要大量招工，因此要危機處理好。



袁明仁說，台商有些趨勢是，以前本來看重美國市場，但現在是多元化市場，供應鏈重組下，只要做美國市場超過30%，就會有3種供應鏈佈局，一、美國的工廠規模會極小化、AI化供應美國市場所需。二、很多台商還是會繼續做紅色供應鏈的大陸市場。三、非美非中供應鏈在東南亞佈局。



袁明仁指出，特朗普認為透過關稅可以重塑全球貿易格局，但有4成企業高層認為沒辦法，因為關鍵還是在中國大陸，因大陸已掌握從代工到製造，再到智慧生產，而美國沒有這些人才，要重塑全球貿易格局恐怕很難。