張善政挺陸配　陪新住民提前歡度端午節

桃園市長張善政今日和新住民一起提前歡度端午節。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園5月23日電（記者 盧誠輝）端午節將至，為促進新住民文化交流並表達對新住民朋友的關懷，中國國民黨籍桃園市長張善政今日出席新住民端午節活動時表示，桃園市是新住民朋友第二個家，尤其是最近“中央”要求陸籍朋友需要出示除籍證明，如果陸籍朋友有任何疑問或困擾的話，桃園市政府一定會全力協助。



桃園市外籍配偶協會今日舉辦“粽愛飄香慶端午暨關懷新住民多元文化活動”，包括張善政、國民黨籍“立法委員”呂玉玲、國民黨籍桃園市議員楊朝偉和徐玉樹、民進黨籍桃園市議員張肇良等人都到場出席。



張善政表示，端午節不只台灣會包粽子，包括大陸和東南亞也都會包粽子，而桃園是新住民朋友非常多的城市，希望所有新住民朋友都能把桃園當成第二個家，尤其是最近“中央”要求陸籍朋友需要出示除籍證明，如果陸籍朋友有任何疑問或困擾的話，歡迎跟桃園市政府婦幼局聯絡，婦幼局一定會全力協助所有陸籍朋友解決問題。



桃園市議員同時也擔任桃園市外籍配偶協會理事長的楊朝偉指出，協會成立這十幾年來，協助了很多新住民的好朋友們，特別是每逢佳節倍思親，所以協會每年在端午節前夕都會舉辦活動，讓新住民朋友可以藉由家鄉的食物來一解鄉愁，歡迎所有新住民朋友可以分享彼此家鄉的美食，讓這個端午節過得更有意義。



桃園市外籍配偶協會表示，本次活動設有來自越南、泰國、印尼、湖南、福州、雲南、馬祖、客家、六國茶室等共20個文化體驗攤位，另設置現場新住民手作香包、手繪 HENNA 體驗區。參與民眾不僅能品嚐各國新住民風味食品，亦可聆聽各攤位代表介紹各地食品的特色與製作方式，透過互動體驗，深入瞭解各國文化的多樣性與魅力。