綠推中正路改名　楊朝偉：應多做有意義事

國民黨籍桃園市議員楊朝偉。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園5月24日電（記者 盧誠輝）台“內政部”要求地方政府將“中正路”改名。中國國民黨籍桃園市議員楊朝偉接受中評社訪問表示，改中正路名實在是勞民傷財且無聊透頂，民進黨正事不做，只會拿這些芝麻蒜皮的小事來大做文章，根本就是吃飽太閒。



桃園市外籍配偶協會今日舉辦“粽愛飄香慶端午暨關懷新住民多元文化活動”，包括國民黨籍桃園市長張善政、國民黨籍“立法委員”呂玉玲、國民黨籍桃園市議員楊朝偉和徐玉樹、民進黨籍桃園市議員張肇良等人都到場出席。



楊朝偉在會後告訴中評社指出，他昨天之所以會在桃園市議會針對改中正路名這件事提出質詢，就是希望能凸顯改中正路名這件事本身的荒謬性，他相信一般民眾對中正路要改路名這件事都會覺得無聊透頂，因為實際上中正路的路名已經沿用很多年了，若要改路名，包括戶籍和身份證等資料都要修正，不但勞民傷財，更沒有必要，



楊朝偉呼籲，民進黨政府應該要多做一些有意義的事情，包括現在的美國對等關稅等議題，民進黨政府應該要清楚告訴民眾未來該如何因應，而不是放任民眾恐慌，政府的責任應該是要讓人民過好的生活，而不是只會拿這些芝麻蒜皮的小事來大做文章，根本就是吃飽太閒，



楊朝偉強調，執政黨應該把施政重點放在人民的實質利益，而非天天關注形式主義的議題，台灣社會近二十年每當民進黨執政就會開始談轉型正義，轉著轉著也轉了好幾輪，在陳水扁時轉型過一次，蔡英文時又轉型過一次。對民進黨而言，轉型正義似乎不是必須實踐的理念，而是政治提款機，他希望市長能認真看待相關議題，避免隨民進黨政府陷入形式主義的泥沼，而應該把精力放在關注民生經濟上。

