台幣又升！袁明仁：台企認匯率比關稅嚴重

華信統領企管總經理袁明仁。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北5月23日電（記者 鄭羿菲）美國總統特朗普4月2日宣布對台課徵32%關稅，台企業高層有4成認為關稅落在15%到20%、近6成認為新台幣將升值到28元到30元之間。華信統領企管總經理袁明仁23日表示，企業界認為匯率的衝擊會比關稅還嚴重，新台幣只要升值就很難破解。特朗普2.0台灣不再是獲利者。



媒體問及因應匯率的辦法？袁明仁認為，主要是降低美元部位、分散市場，減少美國市場，盡量做別國市場，且提高產品的價值、採用即期或遠期的外匯，但有時候不一定會贏、利用應收與應付帳款的衝抵，賣美國商品，也買美國商品。



新台幣兌美元23日又強升4.7分 收30.023元，勉強守住30大關。今天開盤價為30.07元，最高30元、最低30.07元



政治大學國關中心兼任研究員陳德昇說，主要是台灣沒辦法加入區域經貿組織，出口非美市場的關稅相對較高、壓力較大，這一波衝擊，感覺大企業應對不會有太大問題，中小企業壓力比較嚴重，能不能存活非常關鍵，下半年可能會有倒閉潮。



台灣上市櫃公司協會23日召開特朗普“對等關稅”政策的影響預期調查發布會，上市櫃公司協會創辦人施明豪、榮譽理事長蔡榮騰、政治大學國關中心兼任研究員陳德昇、華信統領企管總經理袁明仁出席。



陳德昇23日表示，關稅、匯率大概吃掉2成獲利，雖台企業界期盼關稅能在15%以下，但對美貿易逆差的英國都要被課10%關稅，恐怕台灣的關稅數字也不會太漂亮，但也不至於太差。



袁明仁說，特朗普1.0的貿易戰，確實台灣與東南亞是最大獲利者，但大多企業高層認為台灣在特朗普2.0不會再成為獲利者，主要是美國要求台灣很多重要產業往美國移動的趨勢，將影響台灣產業鍊聚落。



袁明仁指出，企業界認為匯率的衝擊會比關稅還來得嚴重，企業認為匯率會比關稅的影響還要嚴重，關稅是人人有獎，台灣的關稅只要比主要競爭對手日本、韓國低，就不用怕了，如台灣關稅10%、日韓關稅20%，我們就是贏家，但貨幣升值很難破解。台灣政府絕對有能力操縱匯率，但關鍵是外頭有對等關稅，怕被抓到把柄，這是有風險的。



袁明仁表示，關稅則需要與主要客戶協商好成本分攤、開拓多元市場、調整海外生產基地，看從哪供貨的關稅影響比較少，且保有現金流存活下來，即便沒有賺錢，也要保持出貨正常。