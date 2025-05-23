興達電廠救供電遭批　高雄藍軍批陳其邁軟男

國民黨高雄市議會黨團23日下午與南部反空汙聯盟共同召開記者會。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄5月23日電（記者 蔣繼平）台灣5月18日起進入非核家園，高雄興達電廠3、4號燃煤機組就被發現緊急運轉救援電力，引發爭議與民怨。中國國民黨高雄市議會黨團23日下午與南部反空汙聯盟共同召開記者會，痛批高雄市民健康不該被犧牲，要求民進黨籍高雄市長陳其邁別當軟男，勇敢站出來向賴清德說不，為高雄市民請命，別讓穩健減煤，邁向無煤高雄的承諾一夕破功。



核三廠2號機17日停機後台灣正式進入非核家園，但第一周就被發現因備轉容量率低於8%，被列為備用機組的興達3、4號機連日發電救援。由於興達3、4號機組老舊，又是汙染較高的燃煤機組，啟動後引發關注。陳其邁22日回應，依相關規定上述備用機組一年只能運作720小時以下，市府會嚴格監督。



國民黨高雄市議會黨團議員黃香菽、邱于軒、陳麗娜、李眉蓁、劉德林、李雅靜、鄭安秝等人，23日在議會與南部反空汙聯盟發言人洪秀菊等人，共同召開“非核家園，毒害台灣人的肺！”記者會，痛批環保局明知沒有操作許可、放任不管也不開罰，陳其邁屈服中央，任由燃煤機組毒害高雄人。



洪秀菊表示，先前一再提醒市府，老舊燃煤機組要確實除役拆除，不該作為備用發電的後門，否則永遠找高雄人開刀，已運轉40年的老舊燃煤機組持續發電，燃煤劇毒空汙危害民眾健康，她質疑“備用變常用？當初高市府承諾的穩健減煤，邁向無煤高雄的承諾一夕破功了嗎？”



黃香菽痛批“陳其邁態度軟趴趴，只說市府駁回興達電廠展延，環保局會嚴格執行。”李眉蓁也批“陳其邁講N遍高雄電夠用、南電不北送，到底是暖男還是軟男？台中市長盧秀燕第一時間跳出來反對中火火力全開，陳其邁不敢反對賴清德嗎？”



陳麗娜也質疑，台電稱興達3、4號機作為緊急備援，要請中央說清楚講明白，現在已經進入緊急狀態了嗎？難道5月電就不夠用了嗎？高雄市長軟趴趴配合中央，高雄市民衹有遭殃的份，呼籲陳其邁出來捍衛高雄人的肺與高雄的空氣。李雅靜也批“市府團隊選擇退縮、配合？感覺在幫中央背書？”



興達電廠已連續開3天，加上夏季用電高峰將至，遭外界質疑是不是電力不足。台電23日召開記者會，董事長曾文生重申，興達電廠3、4號機將陸續於今年12月與明年12月除役，在除役前，若預估備轉容量率超過8%，就不會啟動這兩部機組，這是依據環評承諾進行合規調度。