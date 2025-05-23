卓榮泰旅展談拼觀光三政策　隻字未提陸客

卓榮泰出席“2025台北國際觀光博覽會”開幕典禮。（照片：“行政院”提供） 中評社台北5月23日電／“行政院長”卓榮泰23日出席“2025台北國際觀光博覽會”開幕典禮時表示，要打造台灣成為國際最佳旅遊地點，交通建設列為第一，再來觀光業品質提升前提下，增加人力、引進外籍移工，並優化進出關手續，最後透過大型會展舉行，強化人才交流。



卓榮泰指出，賴清德已指示“擴大內需”與“擴大觀光”是國家發展的重要方向，行政團隊將積極完善台灣交通路網建設、滿足觀光產業發展所需人力、優化出入境通關程序，打造台灣成為國際最佳旅遊地點，並串聯大型國際會展、演唱會、重要國際體育賽事等活動，促進台灣觀光事業發展。



卓榮泰致詞時首先感謝台北市旅行商業同業公會理事長駱炫宏，長期推動台灣國際觀光，不論對台灣觀光旅遊業的發展，或婦女業者交流平台的建設，都貢獻良多，令人稱道。卓榮泰期盼駱理事長未來能打造更多交流平台，吸引國外旅客來台觀光，並鼓勵民眾到世界各地開啟新視野。



卓榮泰表示，賴清德已指示，行政團隊在編列未來新一年度預算時，必須將“擴大內需”與“擴大觀光”精神，納入國家發展的重要方向之中。



卓榮泰指出，要做好觀光，政府有三大責任，首先是有效打造完善交通路網建設，沒有好的交通建設，將不易吸引更多國際旅客來台觀光；其次是滿足產業發展所需人力，政府將大刀闊斧推出新的勞工政策，在台灣勞工優先適用的前提下，引進更多外籍移工投入發展國家建設與觀光事業，促進台灣旅遊品質提升；第三是優化出入境通關程序，讓國際旅客確實感受到台灣是歡迎國際友人的最佳旅遊地點。



卓榮泰進一步指出，政府期盼透過各項多元的補助方案，讓國際旅客來台後更容易親近及享受台灣各地公共建設、交通建設及文化建設的優質服務；同時，也將持續增進觀光業服務人員在外語及國際禮儀接待等訓練，並積極推廣各地旅遊服務中心，提升台灣國際觀光的吸引力。

