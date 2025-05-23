一日兩起78歲翁開車暴衝！北市5車撞8傷

台北市一名78歲的邱姓男子，事發當時他駕駛黑色車輛追撞公車及轎車，造成8名傷者。(照:民眾提供) 中評社台北5月23日電／台北市中正區重慶南路一段23日下午發生嚴重車禍，78歲邱姓無駕照老翁，駕駛一部黑色轎車紅燈高速闖過路口，陸續追撞上前方公車、特斯拉、賓士、多元計程車，5車追撞，造成8人受傷，警消趕緊將人送醫急救。詳細事故原因及經過警方正在調查。



驚人的巧合，這已是短短一周內，台灣第三起78歲老翁駕車暴衝，導致嚴重車禍，而且今天一天就有兩起。高雄市前鎮區鎮東街23日上午10時，78歲張姓男子駕駛1輛賓士S－Class高級轎車與計程車碰撞後，衝入路旁的民宅內，還好受波及民眾只受到輕傷。下午則是78歲邱姓老翁在台北市中正區重慶南路一段，近台北車站的鬧區紅燈高速闖過路口，5車追撞，造成8人受傷。



另有新北市三峽19日發起78歲余姓駕駛人開車衝校門口放學人群，導致3死12傷意外。台官方近日已在檢討高齡駕駛的管理問題。



台北市中正區重慶南路一段今日下午的車禍，從民眾提供的行車紀錄器畫面可見，號誌已明顯轉為“紅燈”，先有一輛機車違規闖紅燈，而又過了數秒後，突然有一個黑影迅速駛過，就是該輛肇事黑色轎車，他毫無減速衝過，直接撞上前方公車及轎車，也有行人慘遭撞倒，還有過馬路行人幸運躲過一劫，嚇得連連後退。



公車被撞到車尾蓋子直接掀開，滿地全為碎玻璃。邱男肇事的車頭全毀，安全氣囊爆開，現場一片狼藉。警消到場搶救，共計4輛小客車、1輛公車、2輛機車、1名行人涉入，目前統計8人受傷。