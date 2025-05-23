陸男只套泳圈泳渡金門大膽島　遭海巡查獲

23日上午有一名大陸男子，套游泳圈泅泳企圖偷渡，立即被台“海巡署”逮捕押返調查。（照:“海巡署”金馬澎分署提供） 中評社金門5月23日電／台“海巡署”金馬澎分署表示，今天上午10時20分，於大膽西北方0.7海浬處海域，發現一名大陸男子攜套游泳圈泅泳企圖偷渡金門大膽島，立即將該男逮捕押返料羅港調查。



“海巡署”金馬澎分署第十二（金門）巡防區今日調派第九（金門）海巡隊PP-10083艇前推大、二膽周邊海域巡弋，強化海面目標偵蒐管理，10時20分，PP-10083艇於大膽西北方0.7浬處海域發現一名中國大陸男子攜套游泳圈泅泳企圖偷渡金門大膽島，立即將該男逮捕押返料羅港調查，全案報請金門地檢署指揮偵辦，依入出國及移民法第74條、兩岸條例第10條及要塞堡壘地帶法第10條等規定，將處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣50萬元以下罰金。



“海巡署”表示，金門大膽距中國廈門2.38浬（4.4公里），距離縱深不足、反應時間極短，第十二（金門）巡防區整合岸、海巡能量，強化各項偵蒐作為，全天候監控中國海警船進入及小型目標海上動態，無論是5月20日當日緝獲以保麗龍浮板企圖偷渡二膽的兩名中國偷渡犯，或今天以救生圈游泳方式企圖偷渡大膽島的中國偷渡犯，海巡均能在第一時間成功攔截於海上，有效防制中國日益頻繁的灰帶襲擾手段。



“海巡署”稱，本案不排除大陸再度利用偷渡案件進行認知作戰，企圖以最少的成本，達到擾亂民心士氣的最大目的。為有效應對中共日益嚴峻的灰帶襲擾，“海巡署”持續強化岸海勤務作為，並完成岸海防衛強化措施及相關計劃，積極爭取預算建置岸海監偵等科技裝備，確保“國家安全”及社會穩定。