台積電硬起來　籲美豁免台灣半導體關稅

台積電。（中評社 資料照) 中評社台北5月23日電／美國商務部工業暨安全局近日陸續公開半導體232條款的意見徵詢。台積電為半導體供應鏈請命，呼籲美國政府，應該豁免台積電亞利桑那廠和其他已承諾在美國進行半導體製造投資企業的關稅或其他進口限制。



台積電亞利桑那子公司法務部門主管，致函給國防工業基地司主管Stephen Astle，內容詳述台積電過去在美國發展的過程以及貢獻，強調任何措施都不應損害美國政府的安全政策目標，其中包括台積電AZ廠的先進半導體生產。



意見函中包括3大主軸，首先是台積電在美國生產歷史的介紹。其次是台積電在美國擴大生產的計劃，將投資1650億美元實現美國政府半導體在地生產的目標。最後的主軸中包含2小節，主要希望行政單位可以協助TSMC Arizona迅速推進實現半導體GIGAFAB聚落的計劃。



台積電提到，任何的進口措施都不應對現有半導體投資產生不確定性，因為半導體的製程非常複雜，其中有許多預先規劃的程序，包括來自全球供應鏈夥伴的投入，應避免受到關稅及其他進口的限制影響。



台積電表示，在徵詢意見的邀請函中，商務部詢問提到“增加美國半導體產能的可能性”，答案是“非常可行”，再來就是“關稅或者配額是否對國安是必要的”，台積電認為先進製程的建設、營運應該是加強國安而非威脅美國安全。



《中時新聞網》報導意見函部分譯文（以原文內容為主）：



政府採取的任何措施都應“不損害”美國政府的安全政策目標，其中包括TSMC Arizona的先進半導體生產



1.任何進口措施都不應對現有半導體投資造成不確定性



先進半導體在地化生產極為複雜，需要大量的預先規劃，包括管理來自全球眾多供應鏈公司的多種投入。TSMC Arizona與其他高複雜度產業的製造商一樣，已根據現有政策框架精心制定了長期投資策略並承諾進行大量建設項目。為使TSMC Arizona等投資能夠迅速推進，政府應豁免TSMC Arizona以及其他已承諾在美國進行半導體製造項目的公司，使其免受關稅或其他進口限制的影響。

