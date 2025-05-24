中評鏡頭：桃園新住民巧手包粽解鄉愁

福州粽主要分為鹼粽與甜粽兩種。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園5月24日電（記者 盧誠輝）桃園市外籍配偶協會在每年端午節前夕，都會舉辦新住民“粽愛飄香迎端午”活動，讓來自各國的桃園新住民朋友可以展現自己的家鄉味，透過巧手包出不同口味且各具特色的粽子，希望能透過各國家鄉美食，讓桃園新住民朋友能一解鄉愁。



越南新住民朋友幾乎每年都會到場參加，他們以簡單的糯米、綠豆和豬肉，包出圓柱形的越南粽，每顆約1公斤重，又黏又Q彈，吃完1顆越南粽就相當有飽足感。泰式芭蕉粽則是由糯米、紅豆和白糖組成，再用椰汁或椰漿伴炒，最後再用芭蕉葉包起來，吃起來有濃郁的椰香口感。



另外，有別於台灣常見的三角粽，福州粽的形狀為三角圓錐體，主要分為鹼粽與甜粽兩種。鹼粽是以糯米、瘦肉、香菇和花生等配料組成；甜粽則是以糯米、花生或金豆構成。但不管鹼粽或甜粽，吃福州粽的時候通常都會沾上白糖，口感黏而不膩，相當順口



桃園市外籍配偶協會表示，協會每年舉辦活動，主要目的是想讓民眾認識來自不同國家的風土民情，也促進在台灣生活的閩南、客家、新住民等多元族群的文化交流與彼此尊重。新住民朋友更有機會在活動中展現家鄉粽子的風味，藉由文化分享，拉近彼此距離，讓活動在幸福氛圍中一解鄉愁。