被轟火力全開空污　台電董座曾文生嚴詞反駁

台電董事長曾文生（右三）率一級主管召開記者會。（照片：台電提供） 中評社台北5月23日電／台灣電力公司23日下午針對台中火力發電廠10部機組同時運轉，以及興達電廠3、4號燃煤機組“偷偷運轉”爭議召開記者會說明。曾文生表示，台中電廠自2019年起就不曾10部機組全開，均依環評承諾執行，去年用煤量降至1200萬噸，減煤量達1／3，承諾不曾跳票，今年目標降至1100萬噸；他強調，“火力全開”說法，是故意遮掩燃煤發電每年持續下降事實。



核三2號機停機除役以來，台中電廠、興達電廠燃煤機組發電引發關注，國民黨籍台中市長盧秀燕更專程北上出席“行政院會”，台電今天臨時召開記者會說明。



媒體報導，曾文生表示，台中電廠自2019年起就不曾10部機組全開，空污季只開7部，燃煤量也從1800萬噸降至1200萬噸，減煤量達1／3，空污排放更減8成。台電都依承諾執行，用煤量從未超過1260萬噸，承諾不曾跳票，今年目標降至1100萬噸。



曾文生強調，電廠用煤量與空污排放量，都是以整年度計算，用1、2天的狀況，否定過去幾年台電努力，非常不公平。



針對核電退場所以“火力全開”說法，曾文生表示，在台灣要選擇什麼能源、包含支持核能，都是能被允許的主張，但以“火力全開”批評並不對等，根據台電資料，去年系統燃氣占比47.3%、燃煤31.1%，今年燃氣會升至52.2%、燃煤降至26.9%，“用火力全開涵蓋，是故意遮掩燃煤發電每年持續下降事實”。



曾文生表示，支持核能的族群若要批評天然氣，應考慮到兩者在國際上同樣並列是清潔能源。



曾文生指出，台中電廠今、明年各有1部燃氣新機組測試運轉、接受調度，一期計劃所承諾2026年底拆除燃煤1、2號機，已確定明年10月啟動拆除；另預計2031年二期計劃期間啟動拆除3、4號機，4部燃氣新機會陸續在2031到2034年上線，只要新增1部機組，就會減少300萬噸燃煤，台電必定會在供電充裕狀況下優先減煤。



曾文生說，至於興達電廠，3、4號燃煤機組近日連續3天開機，遭外界質疑電力不足。台電昨天已說明，興達電廠3、4號燃煤機組目前為服役中機組，已再向高雄市府環保局申請展延操作許可證，期間調度啟動符合環評承諾及空污排放等相關環保法規限制。



對於除役時間和高雄市長陳其邁所說不同，曾文生表示，應是就各自所處位置理解有所不同，台電是依照環評承諾，興達3、4號機將在今、明年底除役，除役前台電也承諾，衹有備轉率低於8%才會啟動，今年除固定測試外，2部機組發電時數都未超過100小時，與緊備機組全年運轉時數720小時上限差距很遠。



曾文生強調，雖然啟動時間有限，但對電網穩定貢獻非常大，希望社會理解，全台有上百台機組，機組運轉是看全年分配、而非1、2天表現，台電會持續做好穩定供電與環境友善工作。



針對國民黨“立委”公開發言表示跳電對藍委有利，曾文生表示，台灣電網供電穩定，需要運用手上所有資源，若是有目的性限制資源，進而想達到停電目的，“這種想法與作法應被全台譴責”。



曾文生說，去年召開記者會也說過，希望台灣歲月靜好，台電員工會負重前行，“希望不要被架拐子、挖陷阱”，依照承諾完成供電穩定與減排減碳目標。