藍白要求補足地方補助款　通過付委審查

民進黨團不滿藍白壓倒性表決通過，齊拿文宣痛罵藍白。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月23日電（記者 張穎齊）“行政院”統刪“中央”給各縣市的一般性補助款27.3%，中國國民黨、台灣民眾黨“立法院”黨團聯手提案，要求立即足額撥付一般性補助款給地方。經民進黨團冗長的廣泛發言後表決，藍白以人數優勢57：49，通過交付財政委員會審查。



“立法院”刪減“中央政府”總預算，要求“行政院”自行刪減新台幣636億餘元。“行政院”認為窒礙難行，已決定統刪“中央”給各縣市的一般性補助款27.3%，再視“釋憲”結果決定後續撥付狀況，引發各地方政府反彈。



藍白抨擊“政院”的舉動是藉由打地方政府出氣並怪罪給在野黨，為大罷免添柴火，因此藍白聯手提案促請“立院”決議立即補足。“立法院”會上午11時後進入討論事項，藍白提出變更議程，將民眾黨團所提“中央立即撥付一般性補助款給地方”一案列為討論事項第2案。



民進黨團大隊人馬登記廣泛發言，綠委輪番上台痛批是藍白亂刪、亂凍結總預算在先，因此害地方政府、害全民的是藍白。



發言耗掉一整天時間，直到傍晚5點，國民黨籍“立法院長”韓國瑜裁示，已將講好下午5點進行表決處理，發言人數過多，因5點已到，綠委林俊憲是最後一名發言，後續要發言的“立委”則用書面、會公報在“立院”官網，現在開始進行表決。



藍白以人數優勢，57票輾壓民進黨49票，韓國瑜裁示，“主計總處應立即將補助款撥付請公決案”討論事項第2案，由國民黨團提議表決，交付財委會審查，現在休息，27日上午9點再進行院會。



隨後民進黨團總召柯建銘率領綠委到議場中央，拿著各式各樣嘲諷民眾黨團總召黃國昌、國民黨團總召傅崐萁等人的文宣，綠委齊喊“惡砍預算、全民受害、就是藍白、大罷免、大成功！”並拍手歡呼才解散。黃國昌、傅崐萁等人不以為意，表決完後就先行離開。

