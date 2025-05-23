特朗普禁哈佛招國際生　52名台生受影響

台“教育部”。（中評社 資料照） 中評社台北5月23日電／美國特朗普政府不准哈佛大學招收國際學生，遭到嚴厲抨擊。台“教育部”23日回應說明，依台駐波士頓辦事處教育組瞭解，估計受影響台灣留學生（含即將入學者）約52名。



美國國土安全部週四下令禁止哈佛大學，未來招收外籍學生，而且不再發放相關簽證。政令一下全球震驚，因為哈佛外國學生，佔比高達27%，相當於6800人，現在面臨轉學或是撤銷學生簽的命運。由於美國總統特朗普多次，揚言要對哈佛大學動手，指控他們是反猶太溫床。校方回應這次的報復行動，將造成學校和國家，學術研究的極大損失。



不少台灣學生紛紛在社群上做出反應，許多人感到震驚，甚至已經被錄取準備入學的新生，對未來感到擔憂。



台“教育部”表示，目前就讀於哈佛大學的台灣學生，如因海外相關措施影響而無法順利完成學業，“教育部”歡迎同學返台繼續學習，並將協調台灣大專校院提供隨班附讀之機會，協助同學銜接課程不中斷，提供相關學分證明，以利同學未來銜接學業之用。



有外電報導，哈佛6800名國際學生，都恐面臨轉學或返回母國的命運。對此，“教育部”說明，即將入學哈佛的同學，如果願意留台完成學業者，參加學校入學考試之招生名額，“教育部”將研議以外加名額方式辦理招生考試。“教育部”並將邀請台灣與哈佛簽訂MOU之大學，研商透過雙聯學制，協助學生完成學業之可行作法。