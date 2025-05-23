火力全開卻軟趴趴　陳其邁：情況不同台中

民進黨籍高雄市長陳其邁23日出席法國生活節開幕前被媒體堵訪。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄5月23日電（記者 蔣繼平）台灣5月18日起進入非核家園，高雄興達電廠3、4號燃煤機組就被發現緊急運轉救援電力，引發爭議與民怨。藍營今天痛批民進黨籍高雄市長陳其邁面對“中央”軟趴趴。陳其邁傍晚前受訪時強調，去年9月就不同意展延，早無操作許可，市府要求如期除役的立場不變。陳其邁更指高雄情況與台中不一樣，台中火力發電廠是台中市政府發的操作許可。



核三廠2號機17日正式除役後，中國國民黨籍台中市長盧秀燕近來多方質疑台中火力發電廠“火力全開”補電力缺口，吸引注意。而高雄興達電廠3、4號燃煤機組22日被發現緊急運轉救援電力，引起民怨與爭議，藍營與環團23日開記者會怒轟高雄市民健康不該被犧牲，要求陳其邁別當軟男，別遇到“中央”就不敢反對。



針對高雄興達電廠3、4號燃煤機組，陳其邁23日受訪時指出，除役的部分高雄市政府的立場沒有改變，會要求如期除役，這個情況與台中不一樣，台中火力發電廠是台中市政府發給操作許可，並沒有像高雄已經轉為備載機組8%的限制。



陳其邁說，市府也一向認為整個電力發展必須與產業發展做配套，如果各縣市產業需要用電，應該要自己有足夠的電力去供應，不應該南電北送，犧牲高雄的環境成本，市府的立場非常清楚，未來如果高雄電廠運轉自己已經夠用，那各縣市就應該要負起自己產業發展或民生所需要的用電，不該由高雄市民來承擔整個外部成本。



陳其邁重申，高雄興達3、4號機去年9月申請展延，高雄市政府不同意展延，所以現在沒有操作許可，但按照環評法及台電對環評承諾，當機組轉為備載時，只能備轉容量率低於8%時全年運轉不超過720小時，這是電業法裡面清楚規定，所以市府會嚴格監督台電，在轉為備載期間，運轉是不是符合環評規定，會嚴格監督執行。



高雄市環保局統計至23日上午10時，興達電廠3號機組累積使用109小時、4號機組使用156小時，總用煤量約3.2萬公噸，使用量為2021年的1.6%。台電23日表示，興達電廠3、4號機將陸續於今年12月與明年12月除役，在除役前，若預估備轉容量率超過8%，就不會啟動這兩部機組，這是依據環評承諾進行合規調度。