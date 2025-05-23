台幣升值　金門人摸黑排隊搶買人民幣

台幣升值，金門人排隊搶買人民幣。（中時新聞網，民眾提供） 中評社台北5月23日電／近期台幣升值，不少金門民眾大排長龍搶買人民幣，甚至有人清晨5點多就到台銀門口摸黑排隊“撿便宜”，但每周僅提供100萬人民幣的兌換額度一下就被買光，晚到的只能氣沖沖搖頭，下周請早。民眾表示，由於金門地理位置接近大陸，兩岸交流頻繁，人民幣在當地的流通已成為常態。



根據《中時新聞網》報導，民眾表示，以往人民幣兌換台幣匯率大多落在1比4.5，但近期台幣升值，匯率常來到1比4.2左右，價差頗大，對於常到廈門旅遊、消費的人來說可算是撿到大便宜，兌換金額越大賺越多，所以才會有那麼多人排隊搶換。



據瞭解，台銀金門分行每周僅有100萬人民幣的兌換額度，每人最多可兌換2萬，很多人都是親戚朋友合著一起換，幾乎都衹有前50個人才換得到，也因此讓很多需赴廈門有急用的人換不到人民幣而抱怨連連。



此外，金門的很多商家都接受人民幣支付，特產店和旅遊業者已習慣接受大陸觀光客以人民幣結帳，並在不違法情況下進行貨幣兌換；僅管這種做法已被視為“公開的秘密”，但商家對此並不擔心，反而希望“便利性”能吸引更多的陸客前來消費。



銀行人員透露，人民幣在金門的流通雖日益普遍，但台灣尚未與大陸簽訂貨幣清算協議，人民幣在國內的合法地位仍然不明確。 因此，提醒民眾在搶買人民幣時，仍需注意相關的法律風險。