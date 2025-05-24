林忠山：賴併購說背後可能有美方授意測風向

文化大學政治系兼任教授林忠山接受中評社訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月24日電（記者 張嘉文）針對賴清德的520就職周年談話，中國文化大學政治系兼任教授林忠山向中評社分析指出，賴清德演說對兩岸幾無著墨，顯示在美方壓力下刻意迴避敏感議題，而其談話邏輯跳躍、言辭虛浮，都顯現是在對美國交卷的成份濃厚。其“併購說”背後可能有美方授意，實則測風向的假話。



林忠山也提到，賴清德之前拋出的“併購說”，是從對美交易依賴模式，直接跳躍到觸及和平統一的概念，背後恐有外力操作風向之疑，難以取信於人。



林忠山為台灣大學政治學研究所博士，曾任國民黨“國家發展研究院”院長，現職包括中國文化大學政治系兼任教授、中華泛藍協會理事長與三民主義大同盟秘書長。



賴清德20日發表執政周年談話，全文隻字未提“中國”二字，淡化兩岸的相關議題，僅提及台灣面對“國安統戰威脅”，並重申17項因應策略，呼籲民眾團結抵抗分化。不過在接受媒體訪問時，他則稱，台灣受到侵略者的脅迫，侵略者才是和平的破壞者。



林忠山對此接受中評社訪問時指出，按照慣例，賴清德對外的重要談話稿件，美方往往會事先審閱。雖然偶有脫稿演出情形，但此次就職週年談話，考量到美國總統特朗普正積極籌劃與習近平會晤，並希望和中國在關稅談判達到效果，美方勢必不願賴清德製造兩岸緊張，從而要求他“不惹事”，導致談話中幾乎未提兩岸。



林忠山說，這也讓賴清德的談話內容貧乏無新意，等於是搔不到癢處的避重就輕，加上賴自誇民主成就，卻實施近似獨裁的手段，“自欺欺人”四字對賴的談話是最準確的形容。



針對賴清德談話中所謂的“韌性精神”與“全民防衛”，林忠山指出，實質上賴想談的是巷戰準備、物資配置、急救演練，這種戰備言論與台灣社會的主流反戰民意背道而馳。他指出，台灣社會具有生存上的韌性，但絕無“台獨的韌性”，所以賴清德所講的，都只是政治的自我感覺良好。

