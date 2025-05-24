周世雄：全球都想遠離美國　衹有台灣栽進去

史記文化出版社社長周世雄。（中評社 方敬為攝） 中評社台中5月24日電（記者 方敬為）美國發動對等關稅全球大亂，史記文化出版社社長周世雄23日出席論壇表示，美國總統特朗普為了實踐其MAGA目標，以美國利益為優先，對外展開貿易剝削，所有過去美國的傳統盟友包括日本、歐洲國家等，都在調整對美國的關係，各國都在設法遠美，衹有台灣無條件奉獻美國。然而面對中美對抗越發激烈，甚至兩強關係的轉變之下，台灣繼續倚美形同險途。



為紀念孫文逝世百年，並呼應台灣光復80周年歷史節點，史記文化公司23日在台中舉辦“廉能愛民救台灣”學術論壇。邀請來自東海大學、台灣中區教授協會、“中華民國”族群與多元文化學會、歷史教育新三自運動協會、財團法人民主文教基金會、財團法人實踐研究文教基金會等專家學者及百餘名青年學子座談交流。



周世雄表示，特朗普對外發動對等關稅政策後，國際關係正在發生變化，過去中美儘管鬥爭激烈，都是點到為止，鬥而不破。而今，特朗普突發奇想宣布對各國徵收貿易對等關稅，許多小國紛紛跪降，越南是第一位直奔華府乞求特朗普關稅大刀手下留情，卻遭羞辱，相關景況看在各國眼裡，都相當反感。



周世雄，為瑞士日內瓦大學國際高等學院政治學博士，曾任中山大學中國與亞太區域研究所教授。



周世雄提到，特朗普最期待中國求和，甚至對中國祭出徵收145%的出口商品關稅，中方也不示弱，對美出口大陸商品徵收125%關稅，並表示奉陪到底，直到日前的瑞士談判後才止戰。這次中美兩大強權算是真的開槓，台灣夾在兩強之間，本就生存不易，選項不多。在承平時代，台灣很容易坐收和平紅利，左右逢源。但現在面臨中美硬碰硬，台灣領導人如果偏執誤選，其後果不堪設想。



周世雄說，李登輝執政時代至少還弄個統一綱領，出台“國家統一委員會”，李還公開的說中國的統一是必然趨勢。但李的晚期，還是投靠“台獨”；馬英九選擇“親美和中”兩邊交好路線，台灣算是過得比較舒坦日子；從2016年蔡英文至今賴清德執政，民進黨政府也不演了，就是往“新兩國論”走，最近民進黨“立法委員”吳思瑤甚至呼應“教育部長”鄭英耀“中國與台灣，一邊一國”。賴清德政府似乎鐵了心，“哪裡危險就往哪裡奔”。



他感嘆，在中美鬥爭中，賴清德更是表態“唯美國馬首是瞻”。賴主政下的台灣不可以“疑美”，賴清德的御用學者吳介民更是張冠李戴的炮製“脫中入美”神話。在面對這場史無前例中美博弈，聰明的台灣人民應該即時覺醒，以理性科學的思辨態度去評估中美競逐，孰是孰非，做出最佳抉擇。